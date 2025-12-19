Wali Nagari Salareh Aia Timur Apresiasi Bantuan MNC Peduli

AGAM - Wali Nagari Salareh Aia Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ahmad Fauzi menyambut hangat kedatangan MNC Peduli yang memberikan bantuan kemanusiaan bagi warganya yang terdampak bencana banjir dan longsor, beberapa waktu lalu.

Mewakili masyarakat, Fauzi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya MNC Peduli, yang telah datang ke wilayahnya atas dasar kemanusiaan. Ia memastikan bantuan yang diberikan MNC Peduli telah disalurkan dengan baik kepada warga.

“Kami yakin kedatangan MNC Peduli sangat menghibur, memberikan kekuatan, dan manfaat kepada masyarakat kami, khususnya yang terdampak galodo di Nagari Salareh Aia Timur,” kata Fauzi usai menerima bantuan MNC Peduli, Jumat (19/12/2025).

Ia menyampaikan bahwa 20 hari pascabencana, pihak nagari bersama warga sudah mulai melakukan pembersihan dampak bencana alam yang menimpa wilayah tersebut. Selain itu, pendistribusian logistik bantuan juga telah berjalan dengan baik dan lancar.