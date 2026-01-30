Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

16 Titik Sumur Bor di Sumbar Rampung, Warga Kembali Nikmati Air Bersih

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |22:33 WIB
16 Titik Sumur Bor di Sumbar Rampung, Warga Kembali Nikmati Air Bersih
16 Titik Sumur Bor di Sumbar Rampung, Warga Kembali Nikmati Air Bersih (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Penyediaan sumber air bersih bagi masyarakat terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera Barat terus menunjukkan kemajuan. Pembuatan sumur bor terus dipercepat agar masyarakat bisa kembali mengakses air bersih. 

1. Sumur Bor di Sumbar

Dari keterangan yang diterima, Jumat (30/1/2026), pembangunan sumur bor rampung di 16 titik. Sumur bor itu sudah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, terutama di kawasan terdampak dan lokasi hunian sementara.

Akses terhadap air bersih ini krusial untuk menjaga kesehatan lingkungan, mendukung aktivitas harian warga, serta mempercepat stabilisasi kondisi permukiman terdampak.

Sumur bor yang telah selesai dibangun tersebar di berbagai kabupaten dan kota, mencakup wilayah Kabupaten Agam, Solok, Tanah Datar, Padang Pariaman, serta Kota Padang.

Lokasi tersebut berada di Nagari Pasie Laweh dan Nagari Pagadih di Kabupaten Agam, Nagari Paninggahan di Kabupaten Solok, Nagari Guguk Malalo di Kabupaten Tanah Datar, serta sejumlah titik permukiman dan fasilitas sosial di Kecamatan Kuranji, Nanggalo, dan Pauh di Kota Padang.

Pembangunan juga menjangkau kawasan jorong, perumahan warga, hingga hunian sementara, sehingga akses air bersih bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

Dalam proses pembangunan sumur bor tersebut, personel TNI dari berbagai satuan terlibat langsung di lapangan dengan pola kerja terpadu dan lintas fungsi. Mereka tidak hanya menangani aspek teknis pengeboran dan instalasi, tetapi juga menyiapkan lokasi, mengangkut peralatan, hingga mengamankan area kerja.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198398//pengungsi_bencana_sumatera-Pto0_large.jpg
Jumlah Pengungsi Pascabencana Sumatera Terus Menurun, Tersisa 111.788 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198320//polri-hxFG_large.jpg
Polri Terjunkan 283 Taruna Akpol Bantu Pemulihan Pascabanjir Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/340/3198200//tni-9ZIS_large.jpg
Jenderal Kopassus Sambangi Pembangunan Hunian di Tapanuli Selatan Pascabencana Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/470/3198162//hunian_sementara-Kmok_large.jpg
Huntara Simpang Ulim di Aceh Timur Diresmikan, Ini Fasilitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198023//yasbun_penjahit_pakaian_pribadi_prabowo_memperkenalkan_satgassus_garuda-3OPp_large.jpg
Penjahit Pribadi Prabowo Bentuk Satgassus Garuda untuk Bantu Pemulihan Banjir di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/470/3198016//bencana_sumatera-4r9e_large.jpg
Sumatera Butuh Rp74 Triliun untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement