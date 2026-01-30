16 Titik Sumur Bor di Sumbar Rampung, Warga Kembali Nikmati Air Bersih

JAKARTA - Penyediaan sumber air bersih bagi masyarakat terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera Barat terus menunjukkan kemajuan. Pembuatan sumur bor terus dipercepat agar masyarakat bisa kembali mengakses air bersih.

1. Sumur Bor di Sumbar

Dari keterangan yang diterima, Jumat (30/1/2026), pembangunan sumur bor rampung di 16 titik. Sumur bor itu sudah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, terutama di kawasan terdampak dan lokasi hunian sementara.

Akses terhadap air bersih ini krusial untuk menjaga kesehatan lingkungan, mendukung aktivitas harian warga, serta mempercepat stabilisasi kondisi permukiman terdampak.

Sumur bor yang telah selesai dibangun tersebar di berbagai kabupaten dan kota, mencakup wilayah Kabupaten Agam, Solok, Tanah Datar, Padang Pariaman, serta Kota Padang.

Lokasi tersebut berada di Nagari Pasie Laweh dan Nagari Pagadih di Kabupaten Agam, Nagari Paninggahan di Kabupaten Solok, Nagari Guguk Malalo di Kabupaten Tanah Datar, serta sejumlah titik permukiman dan fasilitas sosial di Kecamatan Kuranji, Nanggalo, dan Pauh di Kota Padang.

Pembangunan juga menjangkau kawasan jorong, perumahan warga, hingga hunian sementara, sehingga akses air bersih bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

Dalam proses pembangunan sumur bor tersebut, personel TNI dari berbagai satuan terlibat langsung di lapangan dengan pola kerja terpadu dan lintas fungsi. Mereka tidak hanya menangani aspek teknis pengeboran dan instalasi, tetapi juga menyiapkan lokasi, mengangkut peralatan, hingga mengamankan area kerja.