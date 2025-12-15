Terima Bantuan dari MNC Peduli, Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang Bersyukur

JAKARTA - MNC Peduli memberikan bantuan pada warga terdampak bencana di wilayah Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang guna memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kembali kehidupan masyarakat. Warga yang menerima bantuan pun bersyukur atas hadirnya MNC Peduli di tengah-tengah mereka.

1. Warga Bersyukur

"Kami sangat senang kedatangan MNC Peduli ke tempat kami dan memberikan makanan yang bisa bertahan lama," ujar warga Dusun Pahlawan, Desa Kampung Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Ages di lokasi, Minggu (14/12/2025).

MNC Peduli menyalurkan paket bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak bencana di Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan yang berjumlah 14 ton disalurkan langsung ke dusun-dusun yang terdampak banjir bandang yang berada di wilayah Desa Kampung Kota Kuala Simpang. Ini sebagai bagian dari upaya meringankan beban masyarakat pascabencana.

Paket bantuan yang dibagikan terdiri atas sembako, susu, dan sabun serta lainnya. Itu merupakan kebutuhan dasar warga dalam masa pemulihan. Penyaluran dilakukan secara bertahap kepada warga melalui posko-posko pengungsian yang masih minim pasokan bantuan agar bantuan dapat diterima secara merata oleh masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan penyaluran bantuan ini dilaksanakan MNC Peduli bersama Camat Kota Kuala Simpang, perangkat Desa Kampung Kota Kuala Simpang, serta didukung personel Brimob untuk memastikan proses distribusi berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Bantuan pun diberikan secara langsung oleh Tim MNC Peduli yang datang lokasi.