HOME NEWS MEGAPOLITAN

Senyum Oma-Opa Rumah Jompo Wisma Sahabat Baru Sambut Hangat MVN-MNC Peduli

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |23:18 WIB
Senyum Oma-Opa Rumah Jompo Wisma Sahabat Baru Sambut Hangat MVN-MNC Peduli
Senyum Oma-Opa Rumah Jompo Wisma Sahabat Baru Sambut Hangat MVN-MNC Peduli (Ist
A
A
A

JAKARTA - Suasana di Rumah Jompo Wisma Sahabat Baru terasa berbeda pada Jumat (12/12/2025). Hal ini terlihat bagaimana senyum semringah terpancar dari wajah para oma dan opa saat menerima kunjungan dari MNC Vision Network dan MNC Peduli.

1. Aksi Sosial MVN-MNC Peduli

Kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan upaya menyentuh hati para lansia yang membutuhkan hiburan. Tini, pengurus Rumah Jompo Wisma Sahabat Baru, tak dapat menyembunyikan rasa harunya melihat antusiasme para penghuni.

"Kita sangat senang kehadiran mereka semua di sini untuk menghibur Oma dan Opa. Kita sangat bergembira atas kunjungan mereka," kata Tini di sela-sela kegiatan CSR MVN-MNC Peduli.

Bagi Tini, kehadiran MVN dan MNC Peduli ini memberikan keceriaan dan semangat baru. Apalagi, para oma dan opa mendapatkan donasi yang dinilai sangat bermanfaat bagi kebutuhan sehari-hari.

Mewakili para oma dan opa di Wisma Sahabat Baru, Tini mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan MVN dan MNC Peduli. Ia menaruh harapan besar agar langkah yang dilakukan ini bisa menular.

"Semoga MNC Network dan MNC Peduli makin jaya. Semoga ini menginspirasi perusahaan-perusahaan lain untuk bisa hadir di Wisma Sahabat Baru, untuk menghibur oma dan opa," tuturnya.


 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Lansia Panti Jompo MVN MNC Peduli
