Gandeng SanQua, MNC Peduli Bakal Kembali Terjun Kirim Bantuan Korban Bencana Sumatera

JAKARTA – MNC Peduli menunjukkan komitmennya untuk dapat terlibat langsung memberikan bantuan bagi korban bencana alam yang melanda Sumatera. Kali ini, MNC Peduli menggandeng SanQua sebagai mitra strategisnya untuk menyalurkan bantuan bagi para korban.

Ketua Umum MNC Peduli Angela Tanoesoedibjo mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam atas kondisi yang dialami para korban. Berdasarkan tinjauan langsung, kata dia, MNC Peduli melihat dampak bencana ini dirasakan sangat berat oleh masyarakat.

"Minggu lalu kami langsung turun ke Sumatera Utara, dan kami lihat sendiri banyak sekali keluarga yang kehilangan sanak saudara, kehilangan rumah, dan juga ladang tempat mereka mencari mata pencaharian," kata Angela dalam sambutannya di acara penyerahan bantuan SanQua di lobi iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (13/12/2025).

Angela menuturkan, meski sempat terkendala akses jalan yang tertutup, jalur distribusi bantuan kini mulai terbuka. Melihat momentum ini, MNC Peduli berkomitmen untuk kembali turun ke lokasi bencana, yang kali ini akan menyasar wilayah Sumatera Barat dan Aceh.

Ia mengaku bersyukur banyak pihak yang ikut tergerak bersama-sama MNC Peduli dalam menjalankan misi kemanusiaan ini di masa pemulihan. Salah satunya adalah SanQua.