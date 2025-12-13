Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gandeng SanQua, MNC Peduli Bakal Kembali Terjun Kirim Bantuan Korban Bencana Sumatera

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |12:41 WIB
Gandeng SanQua, MNC Peduli Bakal Kembali Terjun Kirim Bantuan Korban Bencana Sumatera
Gandeng SanQua, MNC Peduli bakal kembali terjun kirim bantuan korban bencana Sumatera (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – MNC Peduli menunjukkan komitmennya untuk dapat terlibat langsung memberikan bantuan bagi korban bencana alam yang melanda Sumatera. Kali ini, MNC Peduli menggandeng SanQua sebagai mitra strategisnya untuk menyalurkan bantuan bagi para korban.

Ketua Umum MNC Peduli Angela Tanoesoedibjo mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam atas kondisi yang dialami para korban. Berdasarkan tinjauan langsung, kata dia, MNC Peduli melihat dampak bencana ini dirasakan sangat berat oleh masyarakat.

"Minggu lalu kami langsung turun ke Sumatera Utara, dan kami lihat sendiri banyak sekali keluarga yang kehilangan sanak saudara, kehilangan rumah, dan juga ladang tempat mereka mencari mata pencaharian," kata Angela dalam sambutannya di acara penyerahan bantuan SanQua di lobi iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (13/12/2025).

Angela menuturkan, meski sempat terkendala akses jalan yang tertutup, jalur distribusi bantuan kini mulai terbuka. Melihat momentum ini, MNC Peduli berkomitmen untuk kembali turun ke lokasi bencana, yang kali ini akan menyasar wilayah Sumatera Barat dan Aceh.

Ia mengaku bersyukur banyak pihak yang ikut tergerak bersama-sama MNC Peduli dalam menjalankan misi kemanusiaan ini di masa pemulihan. Salah satunya adalah SanQua.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189562/mvn_mnc_peduli-BXtE_large.jpg
Senyum Oma-Opa Rumah Jompo Wisma Sahabat Baru Sambut Hangat MVN-MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189530/mvn_dan_mnc_peduli_aksi_sosial_di_rumah_jompo_wisma_harapan_baru-YMXr_large.jpg
Aksi Sosial MVN-MNC Peduli Hibur Lansia di Rumah Jompo Wisma Harapan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188654/mnc_peduli-VFml_large.jpg
MNC Peduli dan MNC Tourism Berikan Asupan Tambahan, Tingkatkan Minat Masyarakat Sukabumi ke Posyandu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188216/mnc_peduli-Cztm_large.jpg
Didukung MNC Peduli, Ketua Wanita Katolik Harap Bursa Kerja Disabilitas Digelar Setiap Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188187/rano_karno-ezUf_large.jpg
Bursa Kerja Inklusif untuk Penyandang Disabilitas Digelar, Wagub Rano Karno: Kita Dukung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187763/donoh_darah_mnc_peduli-LUHl_large.jpg
MNC Peduli Gelar Donor Darah dan Galang Dana untuk Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement