HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bursa Kerja Inklusif untuk Penyandang Disabilitas Digelar, Wagub Rano Karno: Kita Dukung!

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |12:45 WIB
Wagub Jakarta Rano Karno (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia kian terbuka lebar seiring digelarnya Bursa Kerja untuk Penyandang Disabilitas lewat program Lintas Mentari 2025 yang diinisiasi Wanita Katolik Republik Indonesia (Wanita Katolik RI) pada hari ini, Sabtu (6/12/2025). Kegiatan ini didukung MNC Peduli yang sejalan dengan program pemberdayaan penyandang disabilitas.

Berlangsung di Universitas Tarumanagara 2 (Untar 2), Jakarta Barat, acara ini merupakan wujud nyata komitmen dalam memperluas akses kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas serta mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan inklusif di Indonesia.

Gelaran perdana ini mengusung tema “Gunakan Kemampuan dan Talentaku: Aspirasi Penyandang Disabilitas untuk Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan”, guna menegaskan keyakinan bahwa setiap individu memiliki potensi yang layak diberdayakan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang hadir dalam acara tersebut, mengaku salut dengan antusiasme para peserta. Meski baru pertama digelar, Rano menilai kehadiran mereka menjadi bukti semangat para peserta dalam bersaing di dunia profesional.

"Alhamdulillah, DKI sudah melangkah jauh untuk membuka job fair untuk saudara-saudara kita. Kemarin Pak Gubernur membuka kegiatan job fair di TIM dan kita menerima hampir 150 orang, dan mereka sudah bekerja di beberapa BUMD kita," ujar Rano Karno.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
