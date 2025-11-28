MNC Peduli Didukung Dulux Wujudkan Sekolah Hijau di Sukabumi

SUKABUMI – MNC Peduli menginisiasi program Sekolah Hijau di SDN Babakan Kencana, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat, nyaman, dan berwawasan lingkungan.

1. MNC Peduli Inisiasi Sekolah Hijau

Program ini mencakup penataan halaman sekolah, pembangunan vertical garden, pembuatan kebun sayur dan tanaman obat keluarga (TOGA), penataan ruang kelas, revitalisasi perpustakaan, hingga penguatan pendidikan karakter bagi siswa.

Inisiatif ini mendapatkan dukungan penuh dari AkzoNobel melalui penyediaan cat Dulux untuk pengecatan ulang sekolah serta material pendukung pembuatan mural. Sentuhan warna baru tersebut diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang lebih ceria dan mendorong motivasi belajar para siswa.

Country Commercial Head AkzoNobel, Yudhy Aryanto, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif.

“Kami percaya akan kekuatan transformatif cat dan warna untuk membawa perubahan yang positif, dengan warna-warna cat Dulux yang kami miliki sesuai dan mendukung konsep sekolah hijau dari MNC Peduli, bersama sama kita akan menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk siswa siswi di sekolah, dengan kata lain kita sedang menyiapkan generasi muda kita untuk masa depan yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dari pada AkzoNobel 'Paint the Future'," ujarnya.

Selain itu, semangat gotong royong turut mewarnai kegiatan ini. Para volunteer dari komunitas Ngakarya (Ngajak Karya) terlibat langsung dalam pembuatan mural bersama guru, siswa, tim MNC Peduli, dan tim Dulux. Mural yang dihasilkan tidak hanya mempercantik lingkungan sekolah, tetapi juga menyampaikan pesan edukasi dan ajakan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Kepala Sekolah SDN Babakan Kencana, Yanti Susanti, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan yang diberikan.

“Kami sangat senang sekali karena dengan adanya bantuan ini sekolah kami menjadi lebih baik, lebih indah, dan lebih hijau. Hal ini bisa menumbuhkan semangat belajar anak-anak dan menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini,” tuturnya.