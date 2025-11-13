Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Bantu Perbaikan Kantor SDN Babakan Kencana

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |00:27 WIB
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Bantu Perbaikan Kantor SDN Babakan Kencana
MNC Peduli bantu perbaikan Kantor SDN Babakan Kencana (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Group melalui MNC Peduli kembali membuktikan kepedulian sosialnya. Kali ini, MNC Peduli memberikan bantuan perbaikan kantor SDN Babakan Kencana.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-36 yang bertemakan “Empower Beyond Borders.” “Terakhir sudah disetujui oleh pimpinan MNC Peduli untuk memperbaiki kantor daripada sekolah,” kata Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Syafril Nasution, yang dikutip Rabu (12/11/2025).

Selain itu, MNC Peduli telah melakukan pendampingan dan memberikan bantuan untuk mewujudkan SDN Babakan Kencana menjadi Sekolah Hijau hingga dapat menjadi Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten.

“Ini cukup baik karena memberikan semangat kepada anak didik pada sekolah SDN Babakan Kencana ini untuk datang ke sekolah lebih semangat,” ujarnya.

Selain itu, beberapa anak perusahaan MNC Group juga memberikan bantuan fasilitas sekolah berupa komputer. “Di samping juga MNC Peduli memberikan bantuan buku-buku bacaan untuk di perpustakaan, ada juga tadi MNC Securitas dan MNC Bank memberikan bantuan komputer, sehingga ini menambah mereka semangat untuk datang ke sekolah,” ucapnya.

Syafril menegaskan, pihaknya akan terus melakukan kegiatan serupa demi lebih baiknya pendidikan di Indonesia. Diketahui, MNC Group mengubah sekolah menjadi lebih hijau dengan membuat taman vertikal (vertical garden), kebun toga, sayuran, dan taman sebagai ciri khas sekolah. Berbagai fasilitas untuk mendukung literasi seperti komputer dan kelengkapan fasilitas perpustakaan juga diberikan.

Pengecatan, pembuatan mural, dan perbaikan toilet merupakan bantuan yang diberikan untuk mendukung infrastruktur yang baik agar dapat menjadikan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Pendampingan dan bantuan ini merupakan bentuk komitmen MNC Group atas kepedulian terhadap lingkungan dan pendidikan di Indonesia.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183204/mnc_peduli-nyJV_large.jpg
Edukasi Memasak Sehat bagi Ibu-Ibu, Chef: Biar Suami dan Anak Betah Makan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183189/mnc_peduli-0LYe_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Gelar Edukasi dan Masak Makanan Sehat Bergizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177683/mnc_peduli-ije6_large.jpg
Cerita Penerima Manfaat Operasi Bibir Sumbing Gratis MNC Peduli, Kembali Tumbuhkan Rasa Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163918/mnc_peduli-qLwE_large.jpg
Rayakan HUT ke-80 RI, MNC Peduli Ajak Anak SDN Menteng 01 Tanamkan Semangat Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161001/mnc_peduli-cICU_large.jpg
MNC Peduli Bangkitkan Daya Saing Pelajar Lewat Edukasi Literasi Digital di SMKN 16 Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155600/mnc_peduli-NlUI_large.jpg
MNC Peduli dan MNC Land Ajarkan Konsep Green School di SDN Babakan Kencana Sukabumi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement