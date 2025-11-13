HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Bantu Perbaikan Kantor SDN Babakan Kencana

JAKARTA - MNC Group melalui MNC Peduli kembali membuktikan kepedulian sosialnya. Kali ini, MNC Peduli memberikan bantuan perbaikan kantor SDN Babakan Kencana.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-36 yang bertemakan “Empower Beyond Borders.” “Terakhir sudah disetujui oleh pimpinan MNC Peduli untuk memperbaiki kantor daripada sekolah,” kata Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Syafril Nasution, yang dikutip Rabu (12/11/2025).

Selain itu, MNC Peduli telah melakukan pendampingan dan memberikan bantuan untuk mewujudkan SDN Babakan Kencana menjadi Sekolah Hijau hingga dapat menjadi Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten.

“Ini cukup baik karena memberikan semangat kepada anak didik pada sekolah SDN Babakan Kencana ini untuk datang ke sekolah lebih semangat,” ujarnya.

Selain itu, beberapa anak perusahaan MNC Group juga memberikan bantuan fasilitas sekolah berupa komputer. “Di samping juga MNC Peduli memberikan bantuan buku-buku bacaan untuk di perpustakaan, ada juga tadi MNC Securitas dan MNC Bank memberikan bantuan komputer, sehingga ini menambah mereka semangat untuk datang ke sekolah,” ucapnya.

Syafril menegaskan, pihaknya akan terus melakukan kegiatan serupa demi lebih baiknya pendidikan di Indonesia. Diketahui, MNC Group mengubah sekolah menjadi lebih hijau dengan membuat taman vertikal (vertical garden), kebun toga, sayuran, dan taman sebagai ciri khas sekolah. Berbagai fasilitas untuk mendukung literasi seperti komputer dan kelengkapan fasilitas perpustakaan juga diberikan.

Pengecatan, pembuatan mural, dan perbaikan toilet merupakan bantuan yang diberikan untuk mendukung infrastruktur yang baik agar dapat menjadikan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Pendampingan dan bantuan ini merupakan bentuk komitmen MNC Group atas kepedulian terhadap lingkungan dan pendidikan di Indonesia.

(Arief Setyadi )