Wujudkan Komitmen Hadir di Tengah Masyarakat, SanQua Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera

JAKARTA – PT SanQua Multi Internasional ikut serta menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana yang melanda wilayah Sumatera. Bantuan ini disalurkan melalui kolaborasi dengan MNC Peduli.

Head of Corporate Marketing SanQua, Irawan, menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah yang terjadi. Ia menegaskan komitmen SanQua untuk hadir di tengah masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit.

"Kami mewakili manajemen SanQua Multi Internasional ingin menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas bencana longsor yang terjadi di Sumatera. Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas bersama MNC Peduli, SanQua turut hadir untuk saudara-saudara kita yang sedang menghadapi situasi sulit saat ini," kata Irawan saat menyerahkan bantuan kepada MNC Peduli di lobi iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (13/12/2025).

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para korban. Ia juga menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam proses pemulihan pascabencana.

"Semoga bantuan dari SanQua dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita. Kami percaya, dengan saling bergotong royong, kita semua berharap dapat ikut membantu proses pemulihan bagi masyarakat Sumatera untuk bangkit kembali," ujarnya.

Secara khusus, Irawan mengungkapkan alasan yang membuat SanQua memilih berkolaborasi dengan MNC Peduli sebagai mitra strategis untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ini.

"Dari SanQua sendiri kami melihat MNC Peduli ini sudah punya rekam jejak yang sangat panjang dalam membantu CSR dan sebagainya. Kami sangat hormat bisa ikut berpartisipasi dalam penanganan bencana saat ini untuk saudara-saudara kita di Sumatera," pungkasnya.

(Arief Setyadi )