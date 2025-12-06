Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Didukung MNC Peduli, Ketua Wanita Katolik Harap Bursa Kerja Disabilitas Digelar Setiap Tahun

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |15:38 WIB
Didukung MNC Peduli, Ketua Wanita Katolik Harap Bursa Kerja Disabilitas Digelar Setiap Tahun
Ketua Wanita Katolik harap bursa kerja disabilitas digelar setiap tahun (Foto: Ravie Wardana/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Ketua Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia, Elly Kusumawati Handoko, optimistis Bursa Kerja untuk Penyandang Disabilitas dapat berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat berkebutuhan khusus. Ditemui di Universitas Tarumanagara 2 (Untar), Jakarta Barat, pada Sabtu (6/12/2025), Elly menjelaskan dampak positif dari acara tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kami sebagai organisasi perempuan Katolik mampu berkarya bagi masyarakat secara luas, tidak hanya kelompok Katolik saja, tetapi masyarakat secara luas, kemudian kepada setiap insan, dalam hal ini saudara-saudara kita yang memiliki karunia-karunia khusus untuk memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk mendapat pekerjaan maupun fasilitas-fasilitas yang lain,” kata Elly.

Kegiatan ini turut didukung MNC Peduli yang sejalan dengan program pemberdayaan penyandang disabilitas. Elly menilai visi dan misi yang sama dapat melebarkan jalan para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

“Saya dan teman-teman sungguh merasa terdukung, merasa diteguhkan bahwa karya yang pertama kali kami lakukan ini ternyata juga banyak didukung oleh mitra-mitra dan teman-teman lain yang memiliki tujuan dan harapan yang sama,” ucapnya.

Menurut Elly, acara tersebut bisa digelar di luar kota serta rutin setiap tahun guna memberikan peluang yang sama bagi penyandang disabilitas di daerah terpencil. “Kegiatan ini kami harapkan untuk masyarakat luas, setiap tahunnya itu berbeda-beda. Kebetulan tahun ini kami fokuskan untuk bursa kerja disabilitas, jadi harapannya setiap tahun sekali,” jelas Elly.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188187/rano_karno-ezUf_large.jpg
Bursa Kerja Inklusif untuk Penyandang Disabilitas Digelar, Wagub Rano Karno: Kita Dukung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187763/donoh_darah_mnc_peduli-LUHl_large.jpg
MNC Peduli Gelar Donor Darah dan Galang Dana untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187647/mnc_peduli-aktn_large.jpg
MNC Peduli dan Bali Children’s Project Dorong Minat Baca dan Kreativitas Anak di Ubud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187623/mnc_vision_dan_mnc_peduli-d4b8_large.jpg
Tebar Kebaikan, MNC Vision dan MNC Peduli Beri Santunan ke Ponpes Lansia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186460/mnc_peduli_didukung_dulux_wujudkan_sekolah_hijau_di_sukabumi-OhoE_large.jpeg
MNC Peduli Didukung Dulux Wujudkan Sekolah Hijau di Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183221/mnc_peduli-yzJN_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Bantu Perbaikan Kantor SDN Babakan Kencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement