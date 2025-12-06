Didukung MNC Peduli, Ketua Wanita Katolik Harap Bursa Kerja Disabilitas Digelar Setiap Tahun

JAKARTA — Ketua Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia, Elly Kusumawati Handoko, optimistis Bursa Kerja untuk Penyandang Disabilitas dapat berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat berkebutuhan khusus. Ditemui di Universitas Tarumanagara 2 (Untar), Jakarta Barat, pada Sabtu (6/12/2025), Elly menjelaskan dampak positif dari acara tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kami sebagai organisasi perempuan Katolik mampu berkarya bagi masyarakat secara luas, tidak hanya kelompok Katolik saja, tetapi masyarakat secara luas, kemudian kepada setiap insan, dalam hal ini saudara-saudara kita yang memiliki karunia-karunia khusus untuk memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk mendapat pekerjaan maupun fasilitas-fasilitas yang lain,” kata Elly.

Kegiatan ini turut didukung MNC Peduli yang sejalan dengan program pemberdayaan penyandang disabilitas. Elly menilai visi dan misi yang sama dapat melebarkan jalan para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

“Saya dan teman-teman sungguh merasa terdukung, merasa diteguhkan bahwa karya yang pertama kali kami lakukan ini ternyata juga banyak didukung oleh mitra-mitra dan teman-teman lain yang memiliki tujuan dan harapan yang sama,” ucapnya.

Menurut Elly, acara tersebut bisa digelar di luar kota serta rutin setiap tahun guna memberikan peluang yang sama bagi penyandang disabilitas di daerah terpencil. “Kegiatan ini kami harapkan untuk masyarakat luas, setiap tahunnya itu berbeda-beda. Kebetulan tahun ini kami fokuskan untuk bursa kerja disabilitas, jadi harapannya setiap tahun sekali,” jelas Elly.