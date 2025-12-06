Prabowo: Demokrasi Barat Belum Tentu Cocok untuk Indonesia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut, bahwa paradigma politik di Indonesia seharusnya memiliki ciri khas sendiri. Menurut Prabowo, cara berpolitik di Indonesia tidak perlu mengikuti negara lain.

“Tapi tentunya, sekali lagi, paradigma baru politik kita sekarang harus politik yang khas Indonesia. Kita tidak bisa ikut politik-politik negara lain,” ujar Prabowo dalam pidatonya di puncak HUT ke-61 Partai Golkar, Jumat 5 Desember 2025.

Mantan Menteri Pertahanan itu mengatakan bahwa praktik demokrasi dari negara lain belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Ia menyinggung negara-negara Barat yang selama ini mengajarkan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), namun juga memiliki sejarah penjajahan dan pelanggaran HAM.

“Kita tidak bisa ikut politik-politik negara lain. Belum tentu demokrasi di Barat cocok untuk kita. Mereka mengajarkan demokrasi ke kita, padahal mereka yang menjajah kita ratusan tahun. Mereka mengajarkan HAM, tapi mereka juga yang melanggar HAM,” jelas Prabowo.