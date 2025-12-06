Sebut Bencana sebagai Ujian, Prabowo: Alhamdulillah Kita Kuat Atasi Masalah Sendiri

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyebut bencana yang melanda sejumlah wilayah di Tanah Air, sebagai musibah yang menjadi ujian bagi semua pihak. Ia menilai pemerintah mampu menangani bencana tersebut secara mandiri.

Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara doa bersama pada Perayaan Puncak HUT ke-61 Golkar bertajuk “Merajut Kebersamaan Membangun Indonesia Maju” di Istora Senayan, Jumat (5/12/2025).

“Bencana ini sekali lagi adalah musibah, tapi sekaligus menguji kita. Dan Alhamdulillah, kita kuat. Kita mengatasi masalah dengan kekuatan kita sendiri,” ujar Prabowo.