INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Brimob Operasikan Dapur Lapangan untuk Suplai Makanan Korban Banjir Aceh Tamiang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |17:22 WIB
Brimob Operasikan Dapur Lapangan untuk Suplai Makanan Korban Banjir Aceh Tamiang
Korban banjir Aceh (foto: dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Polri melalui Pasukan Brimob I mengoperasikan dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan makan warga terdampak banjir di Aceh Tamiang. Layanan ini mulai beroperasi pada Kamis malam, 5 Desember 2025, dan berpusat di kompleks Islamic Center Aceh Tamiang.

“Kami prihatin atas musibah yang menimpa saudara-saudara kami di Aceh Tamiang. Semoga kita semua diberi kesabaran dan keikhlasan menghadapi bencana ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua,” kata Danpas Brimob I, Brigjen Anang Sumpena, saat meninjau pelaksanaan dapur lapangan, Jumat (5/12/2025).

Bagi warga, kehadiran dapur umum ini tidak hanya menjawab kebutuhan dasar akan makanan, tetapi juga menghadirkan rasa aman serta menunjukkan kepedulian negara di tengah situasi darurat.

Sejumlah warga menyampaikan apresiasi atas respons cepat Brimob yang dinilai hadir pada saat paling dibutuhkan. Mereka berharap layanan dapur lapangan dapat terus berlanjut hingga kondisi berangsur normal dan warga dapat kembali ke rumah masing-masing.

Upaya Brimob I melalui pengoperasian dapur lapangan ini menjadi bagian dari dukungan nyata kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat banjir, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi.

(Awaludin)

      
