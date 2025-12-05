Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Antar Sampai ke Tangan Warga, Panitia Natal Nasional Terus Bergerak di Sumbar

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |17:03 WIB
Antar Sampai ke Tangan Warga, Panitia Natal Nasional Terus Bergerak di Sumbar
Panitia Natal Nasional di Sumbar (foto: dok ist)
PADANG PARIAMAN - Panitia Natal Nasional 2025 terus menyalurkan bantuan untuk warga terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat. Setelah sebelumnya mendistribusikan 1.600 paket sembako di Kabupaten Agam dan Kota Padang, kali ini bantuan diberikan kepada warga di Desa Korong Sipinang, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman.

Sebanyak 400 paket sembako diserahkan langsung kepada masyarakat yang hingga kini masih berjuang memulihkan kehidupan pascabencana. Banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera Barat telah memutus akses, merusak rumah, dan memaksa banyak warga mengungsi.

“Paket bantuan yang dibagikan tidak hanya berisi kebutuhan pokok, tetapi juga perlengkapan harian dan barang-barang penting yang sangat dibutuhkan warga terdampak bencana, seperti beras, minyak goreng, sarden, sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, sampo, dan susu anak,” ujar perwakilan Panitia Natal Nasional di lapangan, Ancilla Yanny Irmella dan Nita Aziz, Jumat (5/12/2025).

Selain itu, bantuan sandang juga disalurkan, meliputi: pakaian dalam pria dan wanita (anak, remaja, dewasa), kaos dewasa pria dan wanita, baju anak-anak dan balita, celana pendek (anak, remaja, dewasa), selimut, kain sarung, daster, serta seragam sekolah (SD, SMP, SMA) dan mukena.

Bantuan kebersihan dan peralatan rumah tangga turut dibagikan, seperti ember besar dan sedang, alat tulis, minyak kayu putih, sikat pembersih, diapers anak, diapers dewasa, sapu Nagoya, dan sapu lidi.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3188043//yuni_efnita_warga_nagari_salareh_aia-SrKt_large.jpeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3188040//warga_agam_saat_mengambil_logistik_di_pengungsian-57Xi_large.jpeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188015//pemerintah-MdhU_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187973//pertamina-l67z_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187946//jalan_tol-CoVz_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187958//gibran_tinjau_lokasi_bencana_di_tapanuli_selatan-5AKE_large.jpg
