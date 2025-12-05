Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Update Bencana Sumatera: 31 Jenazah Ditemukan di Aceh, Sumut dan Sumbar Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |18:41 WIB
Update Bencana Sumatera: 31 Jenazah Ditemukan di Aceh, Sumut dan Sumbar Hari Ini
Jenazah Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Sumatera
A
A
A

JAKARTA – Tim SAR menemukan 31 jenazah bencana banjir dan longsor Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada Jumat (5/12/2025). Namun untuk identitas korban belum diketahui.

"Alhamdulillah hari ini menemukan 31 jenazah. Tentunya saja kita harus ucapkan simpati Innalilahi Wa Innailahi Rajiun," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Adapun rinciannya, penemuan jenazah di Sumut terdapat satu orang. Provinsi Aceh ada 20 jasad yang diketemukan. Dan, Sumbar terdapat 10 jenazah.

Di sisi lain, BNPB melaporkan korban meninggal dunia bencana di Sumatera mencapai 867 orang. Sedangkan, 521 jiwa lainnya masih hilang dan terus dilakukan pencarian.  

"867 korban meninggal dunia dan masih 521 yang hilang," ujar Abdul Muhari.

Abdul kembali merincikan, untuk Sumatera Utara total korban meninggal dunia yakni, 312 orang. Dan 133 masih dilakukan pencarian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187895/pemerintah-mFaS_large.jpg
Bencana di Sumatera, Menhut Raja Juli: Saya Siap Dievaluasi, Kekuasaan Hanya Milik Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187869/pemerintah-X1Dq_large.jpg
Menhut: Misteri Kayu Gelondongan saat Banjir Sumatera Akan Terungkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/11/608/2326164/tinjau-penanganan-banjir-di-deli-serdang-doni-monardo-gelontorkan-dana-rp500-juta-bqKpElIkS3.jpg
Tinjau Penanganan Banjir di Deli Serdang, Doni Monardo Gelontorkan Dana Rp500 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/05/340/2257132/7-titik-banjir-di-tanggamus-dari-pekon-sedayu-hingga-pekon-kacapura-bnhfgD3Gp5.jpg
7 Titik Banjir di Tanggamus, dari Pekon Sedayu hingga Pekon Kacapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/03/340/2224155/banjir-bandang-terjang-kabupaten-agam-sejumlah-warga-mengungsi-vcHCJwBJvw.jfif
Banjir Bandang Terjang Kabupaten Agam, Sejumlah Warga Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/08/610/2210965/banjir-bandang-terjang-oku-selatan-ratusan-rumah-terendam-E3v20Xb474.JPG
Banjir Bandang Terjang OKU Selatan, Ratusan Rumah Terendam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement