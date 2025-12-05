Update Bencana Sumatera: 31 Jenazah Ditemukan di Aceh, Sumut dan Sumbar Hari Ini

Jenazah Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Sumatera

JAKARTA – Tim SAR menemukan 31 jenazah bencana banjir dan longsor Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada Jumat (5/12/2025). Namun untuk identitas korban belum diketahui.

"Alhamdulillah hari ini menemukan 31 jenazah. Tentunya saja kita harus ucapkan simpati Innalilahi Wa Innailahi Rajiun," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Adapun rinciannya, penemuan jenazah di Sumut terdapat satu orang. Provinsi Aceh ada 20 jasad yang diketemukan. Dan, Sumbar terdapat 10 jenazah.

Di sisi lain, BNPB melaporkan korban meninggal dunia bencana di Sumatera mencapai 867 orang. Sedangkan, 521 jiwa lainnya masih hilang dan terus dilakukan pencarian.

"867 korban meninggal dunia dan masih 521 yang hilang," ujar Abdul Muhari.

Abdul kembali merincikan, untuk Sumatera Utara total korban meninggal dunia yakni, 312 orang. Dan 133 masih dilakukan pencarian.