Breaking News! Lisa Mariana Ditangkap Polda Jabar Terkait Dugaan Video Porno

JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana ditangkap oleh Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan video porno. Penangkapan dilakukan setelah Lisa beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik.

“Iya, pemeriksaan saja. Sudah kita tangkap si Lisanya ini,” kata Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rochmawan, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (4/12/2025).

Hendra menjelaskan bahwa Lisa kini tengah menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Siber Polda Jabar. Penjemputan paksa dilakukan lantaran ia dua kali tidak memenuhi jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan.

Meski begitu, Hendra memastikan bahwa Lisa tidak akan ditahan usai menjalani pemeriksaan.

“Kasus ini memang tidak dilakukan penahanan. Tapi unsur penyidikannya sudah terpenuhi semua,” ujarnya.