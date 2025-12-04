Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Lisa Mariana Ditangkap Polda Jabar Terkait Dugaan Video Porno

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |14:29 WIB
Breaking News! Lisa Mariana Ditangkap Polda Jabar Terkait Dugaan Video Porno
Lisa Mariana (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana ditangkap oleh Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan video porno. Penangkapan dilakukan setelah Lisa beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik.

“Iya, pemeriksaan saja. Sudah kita tangkap si Lisanya ini,” kata Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rochmawan, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (4/12/2025).

Hendra menjelaskan bahwa Lisa kini tengah menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Siber Polda Jabar. Penjemputan paksa dilakukan lantaran ia dua kali tidak memenuhi jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan.

Meski begitu, Hendra memastikan bahwa Lisa tidak akan ditahan usai menjalani pemeriksaan.

“Kasus ini memang tidak dilakukan penahanan. Tapi unsur penyidikannya sudah terpenuhi semua,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334//kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182454//lisa_mariana-SLY8_large.jpg
Lisa Mariana Jadi Tersangka Kasus Video Syur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/33/3182357//richard_lee-KC0z_large.jpg
Okky Pratama, Doktif hingga Richard Lee Dilaporkan Terkait Pencemaran Nama Baik, Ini Kata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/612/3179452//lisa-nTd1_large.jpg
Lisa Mariana Pamer Dagang Ayam Setelah Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement