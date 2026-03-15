HOME NEWS NUSANTARA

Wakapolda Jabar Razia Truk Sumbu 3 di Sumedang, 85 Kendaraan Melanggar

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |22:09 WIB
Wakapolda Jawa Barat Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar (foto: dok ist)
SUMEDANG – Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, memimpin langsung kegiatan penyekatan dan razia kendaraan sumbu tiga (truk besar/tronton) di wilayah hukum Polres Sumedang, Minggu (15/3/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut berlangsung di depan Kawasan Dwipapuri Abadi, Jalan Raya Rancaekek Km 24,5, Desa Sawahdadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

Kegiatan ini turut didampingi sejumlah pejabat utama Polda Jawa Barat serta Kapolres Sumedang AKBP Sandityo Mahardika bersama jajaran personel Polres Sumedang.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemeriksaan dokumen kendaraan dan izin angkutan, penindakan terhadap kendaraan yang melanggar waktu operasional, pemeriksaan muatan terkait pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL), serta memberikan imbauan kepada para pengemudi agar selalu mematuhi aturan lalu lintas.

Dari hasil kegiatan tersebut, petugas melakukan pendataan serta memberikan teguran kepada 85 kendaraan truk sumbu tiga yang kedapatan melanggar aturan operasional maupun terkait muatan.

Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, menegaskan bahwa kegiatan penyekatan ini merupakan langkah strategis kepolisian dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas menjelang masa mudik Lebaran.

“Penyekatan kendaraan sumbu tiga ini merupakan bagian dari upaya Polda Jawa Barat dalam memastikan kelancaran arus lalu lintas selama Operasi Ketupat Lodaya 2026. Kendaraan angkutan barang dengan sumbu tiga atau lebih dibatasi operasionalnya agar tidak mengganggu arus mudik masyarakat serta untuk meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas,” ujar Adi Vivid.

 

