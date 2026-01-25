11 Jenazah Korban Longsor Cisarua Teridentifikasi, Ini Identitasnya

JAKARTA - Proses identifikasi korban longsor dan banjir bandang di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, masih terus berlangsung. Hingga Minggu (25/1/2026), sebanyak 11 jenazah korban bencana tersebut telah berhasil diidentifikasi.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan menjelaskan, berdasarkan data terbaru, sebanyak 25 kantong jenazah telah diterima di Pos DVI. Jumlah tersebut bertambah setelah tim menemukan tiga jenazah utuh tambahan di lokasi bencana.

"Dari total 25 kantong jenazah, sebanyak 11 jenazah telah teridentifikasi, terdiri dari 10 jenazah utuh dan satu potongan tubuh. Sementara sisanya masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI melalui pemeriksaan post mortem dan ante mortem," ujar Hendra, Minggu (25/1/2026).

Adapun identitas korban yang telah teridentifikasi sebagai berikut:

- Suriana (L), 57 tahun

- Jajang Tarta (L), 35 tahun

- Dadang Apung (L), 80 tahun