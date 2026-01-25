Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

11 Jenazah Korban Longsor Cisarua Teridentifikasi, Ini Identitasnya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |20:34 WIB
11 Jenazah Korban Longsor Cisarua Teridentifikasi, Ini Identitasnya
Korban Longsor Cisarua Bandung Barat (Foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Proses identifikasi korban longsor dan banjir bandang di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, masih terus berlangsung. Hingga Minggu (25/1/2026), sebanyak 11 jenazah korban bencana tersebut telah berhasil diidentifikasi.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan menjelaskan, berdasarkan data terbaru, sebanyak 25 kantong jenazah telah diterima di Pos DVI. Jumlah tersebut bertambah setelah tim menemukan tiga jenazah utuh tambahan di lokasi bencana.

"Dari total 25 kantong jenazah, sebanyak 11 jenazah telah teridentifikasi, terdiri dari 10 jenazah utuh dan satu potongan tubuh. Sementara sisanya masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI melalui pemeriksaan post mortem dan ante mortem," ujar Hendra, Minggu (25/1/2026).

Adapun identitas korban yang telah teridentifikasi sebagai berikut:

- Suriana (L), 57 tahun

- Jajang Tarta (L), 35 tahun

- Dadang Apung (L), 80 tahun

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/340/3197495//longsor_di_cisarua_bandung_barat-Fvyp_large.png
Badan Geologi Peringatkan Potensi Longsor Susulan di Cisarua Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/340/3197492//2_polisi_gugur_saat_menolong_korban_longsor_cisarua-AZiy_large.jpg
Dua Anggota Polda Jabar Gugur saat Menolong Korban Longsor Cisarua Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/340/3197487//longsor_cisarua_bandung_barat-u1bo_large.png
Operasi SAR Longsor Cisarua Bandung Barat Berjalan 24 Jam Nonstop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/340/3197483//korban_longsor_cisarua_bandung_barat-lXhN_large.jpg
Tim SAR Temukan 25 Body Pack Korban Longsor Cisarua Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/340/3197466//longsor_pasir_langu-QgxO_large.jpg
Hari Ketiga Longsor Pasir Langu: 9 Tewas, 81 Orang Masih Dicari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/337/3197457//gibran_tinjau_pengungsi_di_cisarua_bandung_barat-NjH2_large.jpg
Wapres Gibran Temui Pengungsi Longsor di Bandung Barat, Janji Perbaiki Rumah Rusak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement