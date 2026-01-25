Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dua Anggota Polda Jabar Gugur saat Menolong Korban Longsor Cisarua Bandung Barat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |19:00 WIB
Dua Anggota Polda Jabar Gugur saat Menolong Korban Longsor Cisarua Bandung Barat
2 Polisi Gugur saat Menolong Korban Longsor Cisarua (Foto: freepik)
A
A
A

BANDUNG BARAT – Kepolisian Daerah Jawa Barat menyampaikan duka mendalam atas gugurnya dua anggotanya, saat menjalankan tugas penanganan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 24 Januari 2026.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, kedua personel tersebut meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas ketika terlibat dalam upaya penanggulangan bencana dan membantu korban longsor. Namun, ia tidak merinci kronologi kecelakaan yang terjadi.

"Ini merupakan duka mendalam bagi kami, khususnya keluarga besar Polri. Dua anggota kami gugur saat menjalankan tugas kemanusiaan dalam penanggulangan bencana. Terjadi kecelakaan lalu lintas ketika mereka berupaya menolong korban," ujar Rudi kepada wartawan, Minggu (26/1/2026).

Adapun dua anggota yang gugur tersebut adalah Aiptu Hendra Kurniawan dan Aipda Muhammad Jerry Sonconery. Rudi menyebut, keduanya telah dimakamkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/340/3197487//longsor_cisarua_bandung_barat-u1bo_large.png
Operasi SAR Longsor Cisarua Bandung Barat Berjalan 24 Jam Nonstop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/340/3197483//korban_longsor_cisarua_bandung_barat-lXhN_large.jpg
Tim SAR Temukan 25 Body Pack Korban Longsor Cisarua Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/340/3197466//longsor_pasir_langu-QgxO_large.jpg
Hari Ketiga Longsor Pasir Langu: 9 Tewas, 81 Orang Masih Dicari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196877//krl_commuter_line-cHyL_large.jpg
KAI Commuter Rekayasa 19 Perjalanan KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Akibat Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188840//tni-ea5L_large.jpg
Pascabanjir, Aksi Heroik TNI Sulap RSUD Aceh Tamiang dari Berlumpur Jadi Kinclong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187860//banjir-Fwzo_large.jpg
Akses Jalan Aceh Tamiang Pulih, Pembersihan Lumpur Ditargetkan Selesai 1 Minggu 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement