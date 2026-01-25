Dua Anggota Polda Jabar Gugur saat Menolong Korban Longsor Cisarua Bandung Barat

BANDUNG BARAT – Kepolisian Daerah Jawa Barat menyampaikan duka mendalam atas gugurnya dua anggotanya, saat menjalankan tugas penanganan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 24 Januari 2026.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, kedua personel tersebut meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas ketika terlibat dalam upaya penanggulangan bencana dan membantu korban longsor. Namun, ia tidak merinci kronologi kecelakaan yang terjadi.

"Ini merupakan duka mendalam bagi kami, khususnya keluarga besar Polri. Dua anggota kami gugur saat menjalankan tugas kemanusiaan dalam penanggulangan bencana. Terjadi kecelakaan lalu lintas ketika mereka berupaya menolong korban," ujar Rudi kepada wartawan, Minggu (26/1/2026).

Adapun dua anggota yang gugur tersebut adalah Aiptu Hendra Kurniawan dan Aipda Muhammad Jerry Sonconery. Rudi menyebut, keduanya telah dimakamkan.