Bantuan Datang Cepat, Yuni Warga Agam Harap Bisa Mulai Bangun Rumah dan Usaha Lagi

AGAM - Yuni Efnita (40), warga Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Agam, Sumatra Barat, masih merasa bersalah terhadap 15 karyawannya karena bencana banjir dan longsor menghancurkan tempat usahanya. Meski ia sendiri juga korban banjir, Yuni tak tega para pegawainya yang menggantungkan hidup pada usaha pinang dan kedai makanannya harus kehilangan penghasilan.

"Ya, permintaannya itu cepat (memperbaiki) rumah. Biar bisa kami berusaha lagi," kata Yuni saat ditemui di lokasi pengungsian, Nagari Salareh Aia, Agam, Kamis 4 Desember 2025.

Sejak kejadian banjir pada Kamis (27/11) sore, Yuni tinggal di pos pengungsian tak jauh dari rumahnya. Ia menetap bersama puluhan warga lain di ruang kelas sebuah sekolah dasar, termasuk beberapa pegawainya.

Tak hanya tempat tinggal, seluruh sumber penghidupan keluarga Yuni pun musnah. Ia memiliki usaha membeli dan mengolah pinang. Ia juga punya kedai di ruko yang bagian atasnya menjadi rumah keluarga. Sementara itu, suaminya bekerja membuka bengkel las.

"Mesin-mesin suami habis semua, tak ada satu pun terselamatkan. Usaha saya juga. Banyak orang bergantung sama saya, ada 15 orang bekerja dengan saya. Sekarang mereka pun kehilangan mata pencaharian," ucap Yuni.