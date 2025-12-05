Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bantuan Datang Cepat, Yuni Warga Agam Harap Bisa Mulai Bangun Rumah dan Usaha Lagi

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |16:51 WIB
Bantuan Datang Cepat, Yuni Warga Agam Harap Bisa Mulai Bangun Rumah dan Usaha Lagi
Yuni Efnita warga Nagari Salareh Aia (Foto: dok ist)
A
A
A

AGAM - Yuni Efnita (40), warga Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Agam, Sumatra Barat, masih merasa bersalah terhadap 15 karyawannya karena bencana banjir dan longsor menghancurkan tempat usahanya. Meski ia sendiri juga korban banjir, Yuni tak tega para pegawainya yang menggantungkan hidup pada usaha pinang dan kedai makanannya harus kehilangan penghasilan.

"Ya, permintaannya itu cepat (memperbaiki) rumah. Biar bisa kami berusaha lagi," kata Yuni saat ditemui di lokasi pengungsian, Nagari Salareh Aia, Agam, Kamis 4 Desember 2025.

Sejak kejadian banjir pada Kamis (27/11) sore, Yuni tinggal di pos pengungsian tak jauh dari rumahnya. Ia menetap bersama puluhan warga lain di ruang kelas sebuah sekolah dasar, termasuk beberapa pegawainya.

Tak hanya tempat tinggal, seluruh sumber penghidupan keluarga Yuni pun musnah. Ia memiliki usaha membeli dan mengolah pinang. Ia juga punya kedai di ruko yang bagian atasnya menjadi rumah keluarga. Sementara itu, suaminya bekerja membuka bengkel las.

"Mesin-mesin suami habis semua, tak ada satu pun terselamatkan. Usaha saya juga. Banyak orang bergantung sama saya, ada 15 orang bekerja dengan saya. Sekarang mereka pun kehilangan mata pencaharian," ucap Yuni.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3188040//warga_agam_saat_mengambil_logistik_di_pengungsian-57Xi_large.jpeg
Logistik Aman, Warga Agam Minta Dibikinkan Rumah Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188015//pemerintah-MdhU_large.jpg
Menhut Bentuk Tim soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera, IMM: Cegah Bencana Terulang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187973//pertamina-l67z_large.jpg
Pertamina Diyakini Mampu Selesaikan Lebih Cepat Masalah Distribusi BBM di Wilayah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187946//jalan_tol-CoVz_large.jpg
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sudah Dapat Dilintasi Pasca Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187958//gibran_tinjau_lokasi_bencana_di_tapanuli_selatan-5AKE_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana di Tapanuli Selatan, Gibran Pastikan Kebutuhan Dasar Pengungsi Terpenuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187944//bbm-kvlP_large.jpg
Bahlil dan Dirut Pertamina Tinjau Pemulihan Energi di Aceh, Sumut-Sumbar, Pastikan BBM Tersedia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement