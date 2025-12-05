Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Logistik Aman, Warga Agam Minta Dibikinkan Rumah Sementara

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |16:42 WIB
Logistik Aman, Warga Agam Minta Dibikinkan Rumah Sementara
Warga Agam saat mengambil logistik di pengungsian (foto: dok ist)
A
A
A

AGAM - Bantuan berupa makanan, minuman, dan tempat pengungsian disediakan dengan cepat oleh pemerintah untuk warga terdampak bencana di wilayah Sumatra dan Aceh.

Neng Hartati (48), korban banjir asal Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengaku logistik di posko pengungsian tidak pernah berhenti mengalir.

Namun kini, Neng dan puluhan pengungsi lain di pos pengungsian Nagari Salareh Aia membutuhkan rumah sementara. Sudah seminggu tinggal di posko, mereka harus berdesakan dengan banyak warga lainnya.

“Penginnya dibikinkan rumah sementara dulu. Kalau bisa direlokasi ke tempat yang aman. Di posko ini banyak orang, ada anak-anak, bapak-bapak. Kami berharap Bapak Presiden (Prabowo Subianto) bisa membantu,” kata Neng, Kamis 4 Desember 2025.

Selain rumahnya yang rusak diterjang banjir, Neng juga kesulitan mengakses air bersih.

“Sumur bor hanya ada di rumah sebagian tetangga. Kami numpang saja,” tuturnya.

Neng merupakan salah satu dari ratusan warga yang rumahnya terdampak banjir di Palembayan pada Kamis (27/11). Ia bercerita, sore itu sekitar pukul 17.00 WIB, air deras tiba-tiba datang dari arah belakang permukiman.

 

Halaman:
1 2 3
      
