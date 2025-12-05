Tinjau Lokasi Bencana di Tapanuli Selatan, Gibran Pastikan Kebutuhan Dasar Pengungsi Terpenuhi

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming bersama Deputi Bidang Penanganan Darurat (Deputi 3), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Budi Irawan, mengunjungi lokasi terdampak bencana hidrometeorologi basah yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, Kamis (4/12/2025).

1. Gibran Tinjau Lokasi Bencana

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru. Di titik itu, Gibran melihat kondisi permukiman warga yang rusak dengan tumpukan material mulai dari tanah lumpur berpasir hingga batang-batang pohon dengan jumlah banyak.

Di lokasi yang sama, terlihat jalan lintas Padang Sidempuan-Sibolga terputus karena diterjang banjir bandang. Petugas gabungan sementara meletakkan batang-batang pohon besar sebagai jembatan darurat manusia setelah jalur tersebut muncul sungai yang terbentuk secara alami akibat banjir bandang.

Setelah kurang lebih 15 menit meninjau lokasi, Gibran kemudian mengunjungi para penyintas di posko pengungsian Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru.

Pada kesempatan itu, Gibran menyampaikan rasa duka cita atas musibah yang terjadi. Di sisi lain, dia menanyakan kabar hingga kebutuhan dasar yang mendesak kepada para penyintas.

“Saya sampaikan duka cita yang mendalam atas bencana ini. Ini akan menjadi perhatian pemerintah secara bersama,” ucap Gibran.

Kepada seluruh warga yang hadir, Gibran mengatakan, segenap komponen bangsa baik pusat maupun daerah tengah berjuang untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat terdampak dalam fase penanganan darurat hingga pemulihan nanti.

Gibran memastikan, apa yang menjadi aspirasi para penyintas terkait kebutuhan dasar dapat disalurkan oleh BNPB, pemerintah daerah termasuk relawan dengan berbagai upaya.

“Kami telah meminta bahwa distribusi kebutuhan dasar bapak dan ibu sekalian yang ada di sini dapat dilakukan terus menerus, baik lewat udara, darat dan laut,” tutur Gibran.

Deputi Bidang Penanganan Darurat, Mayjen TNI Budi Irawan, pun menyampaikan komitmen BNPB untuk terus mendampingi dan memberikan segala kebutuhan dasar, termasuk upaya penanganan darurat lainnya.