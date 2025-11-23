Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KTT G20 di Afsel, Gibran Bahas QR, MBG, hingga Konflik Global

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |16:08 WIB
KTT G20 di Afsel, Gibran Bahas QR, MBG, hingga Konflik Global (Dok Setwapres)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025). Kehadiran Gibran pada forum ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung penguatan arsitektur tata kelola global yang lebih inklusif.

1. Gibran di KTT G20

Dalam keterangannya di Hotel Saxon, Johannesburg, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pada hari pertama KTT, Gibran menghadiri dua sesi utama. Kedua sesi tersebut membahas isu-isu fundamental yang berdampak langsung pada pembangunan global.

“Bapak Wakil Presiden pada hari ini mengikuti dua sesi, yaitu sesi pertama tadi topiknya terkait dengan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta pembiayaan pembangunan. Sedangkan di sesi kedua dibahas topik mengenai pengurangan risiko bencana, perubahan iklim, transisi energi dan sistem pangan,” kata Airlangga.

Melalui pidatonya, Gibran menyampaikan sejumlah poin strategis terkait ekonomi global, pembiayaan pembangunan, dan ketahanan pangan. Penyampaian ini menunjukkan posisi Indonesia yang terus mendorong penguatan kolaborasi lintas negara.

“Yang pertama pertumbuhan perekonomian global harus kuat, adil, dan inklusif dengan pembiayaan internasional yang mudah diakses, dapat diprediksi, setara khususnya bagi negara-negara berkembang. Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain penghapusan utang, mekanisme pembiayaan yang inovatif, pembiayaan campuran dan transisi hijau,” ucap Airlangga. 

 

Halaman:
1 2 3
      
