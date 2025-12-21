Gibran Sebut Jembatan Gantung di Gomo Nias Kebutuhan Mendesak agar 4 Desa Tak Terisolasi

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyebut pembangunan jembatan gantung sungai Gomo di Desa Sifalago Gomo, Kecamatan Boronadu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatra Utara merupakan kebutuhan mendesak. Ia meminta pembangunan jembatan tersebut bisa segera rampung.

1. Pembangunan Jembatan Gantung

"Pembangunan jembatan gantung Sungai Gomo merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan warga sekaligus meningkatkan akses pendidikan dan aktivitas ekonomi masyarakat," kata Gibran melalui keterangan tertulisnya, Minggu (21/12/2025).

Wapres menjelaskan, jembatan tersebut merupakan akses mayoritas pelajar SMK Negeri 1 Boronadu. Gibran juga mengingatkan bahaya jika sungai Gomo meluap yang akan mengisolasikan empat desa.

"Ada sekitar 60% siswa SMKN 1 Boronadu yang berada di seberang jembatan. Jika sungai meluap, ada sekitar 4 desa yang akan terisolir," tuturnya.

Karena itu, ia meminta pembangunan jembatan ini dilakukan secara matang. Hal ini agar infrastruktur ini bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Saya telah meminta rencana pembangunan jembatan tersebut segera ditindaklanjuti secara terpadu dengan memperhatikan kondisi geografis dan aspek keselamatan, sehingga kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)