Gibran Sambangi Ponpes Cipasung, Tabarukan hingga Bicara AI Santri

TASIKMALAYA — Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ke Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi rangkaian silaturahmi yang sarat makna. Kunjungan itu menegaskan relasi pesantren, ulama, dan negara yang dibangun di atas adab serta penghormatan.

Gibran disambut pimpinan dan para sepuh Cipasung, seperti Kiai Ubed Ubaidillah dan Kiai Acep Adang. Dia juga menyambangi kediaman Almarhum sesepuh Pesantren Cipasung, Abah Kiai Koko Komarudin Ruhiyat, sebagai bentuk tabarukan, takziyah, sekaligus napak tilas.

“Mas Wapres langsung ke kediaman Abah sesepuh. Di dalam rumah, beliau diterima oleh seluruh keluarga besar Cipasung dengan penuh kehangatan dan suasana kekeluargaan,” ujar Khodimul Majelis Dzikir Ponpes Cipasung, Kiai Deni Sagara, Rabu (21/1/2026).

Gus Deni -- panggilan akrabnya -- mengatakan, Gibran juga memasuki ruang khusus yang memiliki nilai sejarah tersendiri. Ruangan itu merupakan tempat Prabowo Subianto pernah menuliskan pesan amanat dari almarhum Abah KH Koko Komarudin Ruhiyat, salah satu pengasuh Ponpes Cipasung sekaligus orangtua Gus Deni, yang saat itu menekankan agar negara memberi perhatian lebih kepada pesantren.

“Mas Wapres melihat langsung ruang khusus itu. Beliau menyampaikan kesannya tentang foto Presiden Prabowo yang sedang mencatat pesan Abah sesepuh. Dan sekarang, pesan itu sudah mulai terwujud dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Pesantren,” tutur Gus Deni.

Bagi keluarga besar Cipasung, momen tersebut menjadi pengikat sejarah: jejak silaturahmi Presiden ke-7 Joko Widodo, napak tilas Presiden Prabowo Subianto, dan kini dilanjutkan oleh Wapres Gibran yang merupakan putra Joko Widodo.

Setelah dari kediaman sesepuh, Gibran melanjutkan agenda menuju Gedung Pusat Media dan Teknologi Pesantren Cipasung. Dia meninjau langsung pelatihan AI dan robotik yang tengah diikuti ratusan santri.

Dengan telaten, Gibran berdialog, menyapa, dan menyaksikan presentasi karya santri. Ia mengaku takjub karena dalam waktu singkat para santri sudah mampu menampilkan hasil inovasi berbasis kecerdasan buatan dan robotik.