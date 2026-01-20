Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei Median: 54,5 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |12:02 WIB
Survei Median: 54,5 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran
Survei Median (Foto: Tangkapan layar Median)
A
A
A

JAKARTA - Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sentimen positif dari publik. Dari temuan survei Lembaga Survei Median, tingkat kepuasan publik secara umum mencapai 54,5 persen.

“Ada 54,5 persen puas atas kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran secara umum dan 41,3 persen tidak puas,” ujar Direktur Eksekutif Median Rico Marbun saat merilis hasil survei terbaru secara daring, Selasa (20/1/2026).

Rico mengungkapkan, ada sejumlah faktor yang membuat publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Tiga alasan besar di antaranya yakni, karena program makan bergizi gratis (MBG) 12,6 persen.

Kemudian, karena pemberantasan korupsi 10,4 persen dan janji terpenuhi 8,4 persen. Sebaliknya, ada sederet alasan publik yang merasa tidak puas, yakni tiga besar di antaranya karena janji lapangan kerja belum tercapai 16,7 persen.

“Selanjutnya, penanganan bencana kurang bagus 13,3 persen, kemudian MBG hamburkan uang dan kurang efisien 9,3 persen,” imbuh Rico.

Median melakukan survei dengan menggunakan responden pengguna media sosial. Hal itu dilakukan untuk mengungkap peta opini pengguna media sosial di Indonesia. Proses pengambilan data 9-13 Januari 2026.

Kuesioner disebarkan melalui media sosial dengan target pengguna aktif media sosial berusia 17-60+ tahun. Form pertanyaan disebar secara proporsional terhadap populasi di 38 provinsi. Target sampel sebesar 1.000 responden.

(Arief Setyadi )

      
