INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Retret di Hambalang, Mensesneg: Berisi Arahan dan Evaluasi Setahun Prabowo-Gibran

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |12:55 WIB
Retret di Hambalang, Mensesneg: Berisi Arahan dan Evaluasi Setahun Prabowo-Gibran
Mensesneg Prasetyo Hadi (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

BOGOR – Presiden Prabowo Subianto memimpin retret Kabinet Merah Putih jilid II di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, retret kali ini akan diisi pengarahan sekaligus evaluasi menyeluruh atas kinerja pemerintahan selama satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi pada hari ini, Selasa, tanggal 6 Januari 2026, Bapak Presiden mengundang seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengikuti pengarahan dari beliau yang diberi judul retret," ujar Prasetyo di Hambalang.

Ia mengatakan retret serupa sebelumnya telah dilaksanakan di Akademi Militer Magelang pada awal pemerintahan, yakni 24–27 Oktober 2025 lalu.

Presiden Prabowo, kata Prasetyo, memang menghendaki kegiatan retret dilakukan secara rutin. Namun, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, pelaksanaan tahun ini dipusatkan di Hambalang.

Menurut Prasetyo, retret memiliki makna penting bagi pemerintah. Selain pemberian arahan langsung dari Presiden Prabowo, retret ini juga menjadi evaluasi seluruh program dan kebijakan strategis pemerintah selama satu tahun terakhir.

      
