Songsong Indonesia Emas 2045, UKP Mardiono Tekankan Pentingnya Kepedulian Sosial

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |17:01 WIB
Songsong Indonesia Emas 2045, UKP Mardiono Tekankan Pentingnya Kepedulian Sosial
UKP Mardiono (Foto: Dok IMG)
A
A
A

JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono menekankan pentingnya kepedulian sosial untuk membangun generasi kuat dan berdaya guna menyongsong Indonesia Emas 2045. Semua pihak harus terlibat dalam mewujudkan hal tersebut.

Hal itu ia katakan saat bertemu dengan ribuan anak yatim. Momentum Ramadhan yang penuh berkah, menurutnya merupakan waktu yang baik untuk memperkuat kepedulian serta berbagi kepada sesama.

Mardiono mengatakan, kegiatan yang menghadirkan ribuan anak yatim ini menjadi teladan bagi masyarakat, terutama tentang pentingnya kepedulian sosial dan semangat kebersamaan. Bahkan, ini bisa menjadi contoh bagi yang lainnya.

“Ini menjadi contoh bahwa dengan kebersamaan dan kolaborasi, kita dapat menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak kita, khususnya mereka yang mungkin memiliki keterbatasan dan membutuhkan perhatian lebih dari kita semua,” katanya, dikutip Sabtu (7/3/2026).

Ia mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang ikut berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama 10 ribu anak yatim yang diselenggarakan Yayasan Rumah Yatim, di Senayan City, Jakarta, Jumat 6 Maret. Sinergitas yang terbangun, adalah bentuk kepedulian yang patut diapresiasi.

