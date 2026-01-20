Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Prabowo, Mahasiswa RI di London Titip Harapan Besar untuk Pendidikan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |08:16 WIB
Mahasiswa RI di London
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disambut hangat jajaran KBRI London dan mahasiswa Indonesia saat tiba di Hotel Raffles, London, Inggris, Senin 19 Januari 2026 waktu setempat. Para mahasiswa dibuat kagum dengan sikap Prabowo yang ramah dan rendah hati.

“Jujur, kami cukup kagum karena beliau sangat humble (rendah hati). Beliau juga menyapa dan menyalami banyak masyarakat, mulai dari tim KBRI sampai para mahasiswa,” kata Adhya, mahasiswi magister di University College London (UCL).

Adhya pun senang bisa ikut menyambut Presiden secara langsung. Apalagi, Presiden juga menerima sambutan tersebut dengan baik.

“Kami merasa senang karena bisa menyambut beliau secara langsung, dan beliau pun menyambut kami kembali dengan sangat baik,” tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo membuka peluang kerja sama dengan universitas-universitas Russell Group di Inggris demi membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi mahasiswa Indonesia. Adhya pun berharap kerja sama itu bisa memberikan kesempatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia lainnya.

