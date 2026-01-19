Prabowo Instruksikan Penanganan Cepat Banjir Jawa Tengah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penanganan cepat banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Diketahui banjir Jateng meluas dan menyebabkan ribuan orang mengungsi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan beberapa arahan dari Presiden Prabowo untuk penanganan banjir Jateng.

Menurut informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejumlah wilayah Jawa Tengah yang dilanda banjir diantaranya Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kota Pemalang, hingga Kota Semarang.

"Jadi pada waktu itu juga pada saat hari Sabtu ratas, Bapak Presiden mendapatkan laporan juga karena memang hari itu kan puncak hujannya cukup tinggi yang menyebabkan di beberapa tempat terjadi banjir, kemudian terjadi tanah longsor," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Prasetyo mengatakan, seperti yang terjadi di Jakarta, terlihat juga banyak kawasan yang tergenang. Bahkan ada tanggul yang bocor. "Ada juga di Jakarta Utara banyak RT-RW yang tergenang. Ada juga tanggul yang jebol."

Prasetyo menegaskan, bahwa Presiden Prabowo memberikan perintah kepada seluruh jajarannya untuk melakukan penanganan secepatnya. Khususnya pada wilayah yang berpotensi menimbulkan korban dari setiap kejadian.

"Di situ juga kemudian Presiden langsung memerintahkan kepada kita untuk seluruh jajaran untuk sekali lagi pertama-tama tentunya penanganan secepat-cepatnya yang berkenaan dengan menimbulkan korban dari setiap kejadian," kata Prasetyo.