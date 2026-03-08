Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Silaturahmi dengan Mantan Ajudan dan Pengawal di Hambalang

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |21:34 WIB
Momen Prabowo Silaturahmi dengan Mantan Ajudan dan Pengawal di Hambalang
Prabowo Silaturahmi dengan Mantan Ajudan (Foto: Instagram sekretariat.kabinet)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan silaturahmi dengan para mantan ajudan, dan pengawal yang pernah bertugas mendampingi dirinya semasa aktif berdinas di TNI, khususnya ketika menjabat di Kostrad dan Kopassus sekitar 30 tahun lalu. 

Berdasarkan informasi dari akun instagram @sekretariat.kabinet, pertemuan tersebut berlangsung hangat di kediaman pribadi Presiden di Hambalang pada Minggu, (8/3/2026).

"Dalam suasana penuh keakraban, para mantan ajudan dan pengawal tersebut berkumpul untuk kembali mengenang masa-masa pengabdian mereka saat mendampingi Prabowo dalam berbagai penugasan militer," tulis akun tersebut.

Beberapa di antara mereka diketahui masih aktif berdinas sebagai prajurit TNI hingga saat ini. Sementara sebagian lainnya telah memasuki masa purnatugas dan kini bekerja di sejumlah perusahaan milik pribadi Presiden.

 

Halaman:
1 2
      
