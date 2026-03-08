Momen Prabowo Silaturahmi dengan Mantan Ajudan dan Pengawal di Hambalang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan silaturahmi dengan para mantan ajudan, dan pengawal yang pernah bertugas mendampingi dirinya semasa aktif berdinas di TNI, khususnya ketika menjabat di Kostrad dan Kopassus sekitar 30 tahun lalu.

Berdasarkan informasi dari akun instagram @sekretariat.kabinet, pertemuan tersebut berlangsung hangat di kediaman pribadi Presiden di Hambalang pada Minggu, (8/3/2026).

"Dalam suasana penuh keakraban, para mantan ajudan dan pengawal tersebut berkumpul untuk kembali mengenang masa-masa pengabdian mereka saat mendampingi Prabowo dalam berbagai penugasan militer," tulis akun tersebut.

Beberapa di antara mereka diketahui masih aktif berdinas sebagai prajurit TNI hingga saat ini. Sementara sebagian lainnya telah memasuki masa purnatugas dan kini bekerja di sejumlah perusahaan milik pribadi Presiden.