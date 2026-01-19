Ratusan Rumah di Cilincing Terendam Banjir Imbas Kali Cakung Meluap

JAKARTA - Ratusan rumah di Jalan Lestari 8, RT 02 RW 10, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, masih terendam banjir pada Senin (19/1/2026). Ketinggian air mulai dari 20 hingga 60 sentimeter.

Meski banjir mulai berangsur surut, genangan tersebut mengganggu aktivitas warga. Sejumlah warga memilih tetap mengungsi karena khawatir air kembali naik.

Selain itu, anak-anak terpaksa diliburkan dan tidak berangkat sekolah akibat kondisi lingkungan yang belum memungkinkan. Banjir yang merendam permukiman warga ini terjadi sejak sebelumnya dan baru mulai surut pada pagi hari.

Meksi air banjir perlahan surut, warga kini dihadapi masalah lumpur hitam yang mengendap di dalam rumah dan sepanjang lingkungan. Warga harus ekstra membersihkan sisa-sisa banjir.

Salah seorang warga, Katam, mengatakan meski air mulai turun, sebagian warga masih memilih bertahan di tempat pengungsian karena genangan di beberapa titik masih cukup tinggi.