INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPBD Sebut Banjir Jakarta Sudah Surut Pagi Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |08:22 WIB
BPBD Sebut Banjir Jakarta Sudah Surut Pagi Ini
BPBD Sebut Banjir Jakarta Sudah Surut Pagi Ini (Ilustrasi/Dok TMC Polda Metro)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras mengguyur Jakarta pada Minggu (18/1/2026) menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Pagi ini, Senin (19/1/2026), banjir tersebut sudah surut.

1. Banjir Surut

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatatkan, per pukul 07.00 WIB, sudah tidak ada laporan banjir di seluruh wilayah Ibu Kota.

“Update info terkini genangan 19 Januari 2026 sampai dengan pukul 07.00 WIB, BPBD mencatat seluruh genangan di wilayah DKI Jakarta sudah surut,” kata Kapusdatin Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, dalam keterangannya.

Menurutnya, hal tersebut berkat upaya kolaboratif seluruh pihak, yaitu BPBD, Dinas SDA, Damkar, Bina Marga, Dinas LH, Satpol PP hingga PPSU. Masyarakat juga berperan dalam mempercepat penanganan banjir.

“Peran dari unsur masyarakat juga dilibatkan dalam upaya ini seperti pihak RT/RW, FKDM, dan tokoh masyarakat lainnya,” ujar dia.

Sebagai informasi, hujan deras mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Minggu (18/1/2026). Akibatnya, pohon tumbang hingga sejumlah wilayah tergenang.

Hingga Minggu (18/1/2026) pukul 21.00 WIB, BPBD DKI Jakarta mencatat 40 RT terendam dan 12 ruas jalan tergenang.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Telusuri berita news lainnya
