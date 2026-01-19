Rel Kereta Terendam Banjir, Calon Penumpang Berbondong-bondong Refund Tiket di Stasiun Gambir

JAKARTA - Ratusan calon penumpang rela antre demi refund tiket perjalanan kereta api. Hal ini disebabkan karena sejumlah perlintasan terendam banjir akibat hujan deras.

KAI Daop I Jakarta melaporkan bahwa, rel kereta api yang mengalami banjir di antaranya adalah wilayah Pekalongan, Jawa Tengah.

"Masih adanya banjir di wilayah Pekalongan," kata Manager Humas KAI Daop I Jakarta Franoto Wibowo, Minggu (18/1/2026).

Adapun 10 perjalanan kereta api dari Gambir ke sejumlah wilayah Jawa Tengah harus dibatalkan imbas terjadinya banjir tersebut.

Dari total, 2.859 calon penumpang yang dijadwalkan berangkat dengan 15 kereta api, 989 di antaranya memilih untuk melakukan pembatalan pada hari ini.

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan kereta api. Pelanggan bisa melakukan refund dan kami mengembalikan 100 persen," tandasnya.

