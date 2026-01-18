Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tekan Risiko Banjir, BPBD DKI Gelar Operasi Modifikasi Cuaca

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |18:24 WIB
Tekan Risiko Banjir, BPBD DKI Gelar Operasi Modifikasi Cuaca
Modifikasi Cuaca (foto: dok BNPB)
JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai upaya mitigasi dampak cuaca ekstrem dan potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Isnawa Adji, mengatakan OMC dilaksanakan melalui tiga sorti penerbangan pesawat CASA A-2105 yang berpangkalan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Minggu (18/1/2026).

“Pada Minggu (18/1), Operasi Modifikasi Cuaca dilaksanakan melalui tiga sorti penerbangan pesawat CASA A-2105,” ujar Isnawa kepada wartawan.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara BPBD Provinsi DKI Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI Angkatan Udara (TNI AU), serta PT Rekayasa Atmosphere Indonesia.

Pada sorti pertama, penyemaian difokuskan di wilayah Perairan Selat Sunda dan Ujung Kulon dengan tujuan meluruhkan awan hujan yang bergerak menuju daratan Jakarta dan sekitarnya, sehingga presipitasi dapat terkonsentrasi di wilayah perairan.

“Pada sorti ini digunakan bahan semai Natrium Klorida (NaCl) sebanyak 800 kilogram, dengan ketinggian terbang 11.000 kaki dan awan target jenis Cumulus. Hasil pengamatan menunjukkan awan memiliki base sekitar 3.000 kaki dan top hingga 15.000 kaki, dengan arah angin di ketinggian 11.000 kaki berasal dari barat,” jelasnya.

 

