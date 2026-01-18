Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Belum Surut, BPBD Catat 45 RT dan 21 Jalan Tergenang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |18:05 WIB
Banjir Belum Surut, BPBD Catat 45 RT dan 21 Jalan Tergenang
Banjir di Jakarta (foto: Okezone)
JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga Minggu (18/1/2026) sore, sebanyak 45 RT dan 21 ruas jalan di Jakarta masih tergenang banjir. Selain itu, hujan deras juga menyebabkan lima pohon tumbang di sejumlah wilayah.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan, mengatakan data tersebut merupakan pembaruan kondisi genangan hingga pukul 16.00 WIB.

“Update terkini genangan pukul 16.00 WIB, BPBD mencatat saat ini terdapat 45 RT dan 21 ruas jalan yang masih tergenang,” ujar Yohan kepada wartawan, Minggu (18/1/2026).

Menurutnya, hujan dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Minggu, 18 Januari 2026, menyebabkan munculnya genangan di sejumlah titik.

Sebanyak 19 RT di Jakarta Barat terdampak banjir dengan ketinggian air 10–50 cm, yang tersebar di wilayah Kedaung Kali Angke, Rawa Buaya, Jelambar, Kamal, dan Tegal Alur.

Di Jakarta Pusat, terdapat 13 RT di Kelurahan Serdang dengan ketinggian air mencapai 30 cm.

 

