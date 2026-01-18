Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

80 Persen Jakarta Utara Terendam Banjir, Pemkot Kerahkan 72 Pompa Mobile

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |15:28 WIB
Banjir di Jakarta (foto: Okezone)
Banjir di Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Walikota Jakarta Utara, Hendra Hidayat mengatakan, 80% wilayah Jakarta Utara terendam banjir. Saat ini, bersama berbagai pihak, pemerintah daerah bergerak menangani banjir dengan memaksimalkan rumah pompa serta 72 unit pompa mobile.

Hal itu disampaikannya saat meninjau banjir di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (18/1/2025) siang. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi banjir di wilayahnya sekaligus memantau penanganan oleh petugas terkait.

“Kami sejak pagi turun ke lapangan dan memantau situasi serta kondisi wilayah, sekaligus melakukan pengecekan sarana, prasarana, kelengkapan, serta personel penanganan banjir,” kata Hendra.

“Sejak malam hujan dengan intensitas ekstrem. Hampir 80 persen wilayah Jakarta Utara mengalami genangan,” tambahnya.

Ia meminta warga tetap waspada saat wilayah tergenang banjir. Para orang tua diimbau tidak membiarkan anak-anak bermain di lokasi banjir karena dikhawatirkan terseret arus atau terjatuh ke dalam saluran air.

 

