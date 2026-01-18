Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Surut, Ular Sanca Tiga Meter Gegerkan Warga Kemayoran

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |15:03 WIB
Banjir Surut, Ular Sanca Tiga Meter Gegerkan Warga Kemayoran
Warga Kemayoran temukan ular sanca saat banjir (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Warga RT 12 RW 06, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dihebohkan dengan penemuan seekor ular sanca sepanjang sekitar tiga meter, saat banjir melanda kawasan tersebut, Minggu (18/1/2026).

Salah seorang warga, Rendi, mengatakan ular tersebut ditemukan sekitar pukul 07.00 WIB, ketika air banjir mulai berangsur surut. Ular itu diduga berasal dari Kali Sunter yang lokasinya tidak jauh dari permukiman warga.

“Jam tujuh itu awalnya dari depan kali. Pas air meluap, mungkin ularnya jalan ke sini. Ketangkapnya di gang belakang,” kata Rendi saat ditemui di lokasi.

Warga yang melihat ular tersebut merayap masuk ke gang permukiman langsung berusaha menangkapnya. Mereka khawatir ular berukuran besar itu masuk ke rumah warga atau membahayakan anak-anak yang berada di sekitar lokasi.

"Sekitar tiga meteran. Ketangkapnya di dalam gang belakang sini, Gang 23," ujarnya.

 

