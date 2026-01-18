Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Rendam Kelapa Gading, Sejumlah Pertokoan Terpaksa Tutup

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |13:13 WIB
Banjir Rendam Kelapa Gading, Sejumlah Pertokoan Terpaksa Tutup
Banjir di Kelapa Gading (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Genangan air melanda kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Minggu (18/1/2026) pagi. Banjir tersebut menyebabkan akses jalan terputus dan memaksa sejumlah pertokoan tutup sementara.

Banjir merendam Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, sehingga aktivitas warga di kawasan tersebut terganggu. Sejumlah pertokoan terpaksa menghentikan operasional karena jalan dan area parkir tergenang air.

Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sebelumnya. Akibatnya, genangan air dilaporkan mencapai setinggi pinggang orang dewasa.

Sejumlah kendaraan yang nekat melintas di ruas jalan depan pertokoan mengalami mogok, terutama sepeda motor. Kondisi ini membuat akses jalan di kawasan tersebut tidak dapat dilalui.

“Dari pagi memang tutup. Mungkin juga karena sampah masih menyumbat saluran air. Lahan parkir juga tidak bisa dipakai karena banjir,” ujar Adi, penjaga toko di lokasi, Minggu (18/1/2026).

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3196035//banjir_di_kebon_pala_jaktim-ZATW_large.jpg
Banjir Kedua dalam Sepekan, Air di Kebon Pala Sempat Capai Satu Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3196031//banjir-wuzv_large.jpg
Hujan Tanpa Henti, Lima Kecamatan di Bekasi Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3196024//krl_commuter_line-hYZM_large.jpg
Genangan Surut, Layanan KRL di Stasiun Jakarta Kota Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3196023//banjir_jakarta-9RLm_large.jpg
Hujan Deras Guyur Jakarta, 34 RT dan 19 Ruas Jalan Kebanjiran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3196022//banjir_di_jalan_mangga_dua_raya-wka9_large.jpeg
Banjir Hampir Satu Meter, Jalan Mangga Dua Raya Lumpuh Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/338/3196019//viral-zlJq_large.jpg
KAI Batalkan 38 Perjalanan Kereta Akibat Banjir, Ini Daftar Lengkapnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement