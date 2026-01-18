Banjir Rendam Kelapa Gading, Sejumlah Pertokoan Terpaksa Tutup

JAKARTA – Genangan air melanda kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Minggu (18/1/2026) pagi. Banjir tersebut menyebabkan akses jalan terputus dan memaksa sejumlah pertokoan tutup sementara.

Banjir merendam Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, sehingga aktivitas warga di kawasan tersebut terganggu. Sejumlah pertokoan terpaksa menghentikan operasional karena jalan dan area parkir tergenang air.

Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sebelumnya. Akibatnya, genangan air dilaporkan mencapai setinggi pinggang orang dewasa.

Sejumlah kendaraan yang nekat melintas di ruas jalan depan pertokoan mengalami mogok, terutama sepeda motor. Kondisi ini membuat akses jalan di kawasan tersebut tidak dapat dilalui.

“Dari pagi memang tutup. Mungkin juga karena sampah masih menyumbat saluran air. Lahan parkir juga tidak bisa dipakai karena banjir,” ujar Adi, penjaga toko di lokasi, Minggu (18/1/2026).

(Awaludin)