HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Kedua dalam Sepekan, Air di Kebon Pala Sempat Capai Satu Meter

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |12:38 WIB
Banjir Kedua dalam Sepekan, Air di Kebon Pala Sempat Capai Satu Meter
Banjir di Kebon Pala Jaktim (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Permukiman Kebon Pala RW 4 dan RW 5, Kampung Melayu, Jakarta Timur, kembali dilanda banjir pada Minggu (18/1/2026). Peristiwa ini menjadi banjir kedua yang terjadi di kawasan tersebut dalam sepekan terakhir.

Curah hujan yang tinggi membuat permukiman tersebut kembali terendam. Kali ini, air mulai menggenangi rumah warga sejak pukul 03.00 WIB. Ketinggian air sempat mencapai satu meter. Namun, pada pukul 11.00 WIB, genangan mulai surut dengan ketinggian sekitar 50 sentimeter.

Saking seringnya terdampak banjir, warga menilai genangan pada Minggu ini tidak lebih parah dibandingkan banjir sebelumnya. Bahkan, jika dibandingkan dengan banjir yang terjadi pada Senin (12/1/2026), banjir kali ini dinilai lebih cepat surut.

“Ini sudah yang kedua kali dalam sepekan. Senin kemarin lebih parah,” ujar Sanusi, warga setempat, Minggu (18/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
