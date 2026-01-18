Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Hampir Satu Meter, Jalan Mangga Dua Raya Lumpuh Total

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |10:33 WIB
Banjir Hampir Satu Meter, Jalan Mangga Dua Raya Lumpuh Total
Banjir di Jalan Mangga Dua Raya (foto: Okezone)
JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu (17/1) malam hingga Minggu (18/1/2026) pagi, mengakibatkan ruas Jalan Mangga Dua Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, terendam banjir. Ketinggian air mencapai hampir satu meter sehingga arus lalu lintas dari arah pertigaan Gunung Sahari menuju kawasan Kota lumpuh total.

Pantauan Okezone di lokasi, genangan air dengan volume cukup tinggi merendam seluruh badan jalan di kedua arah, baik dari arah Gunung Sahari maupun sebaliknya.

Akibatnya, tidak satu pun kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, berani melintas karena khawatir mogok dan terjebak banjir. Jalan Mangga Dua Raya yang merupakan akses utama warga menuju Stasiun Beos Kota dan kawasan wisata Kota Tua tidak dapat dilalui sama sekali.

Aktivitas masyarakat di kawasan tersebut pun terganggu, terutama bagi pengguna jalan yang hendak beraktivitas pada Minggu pagi. Selain tingginya intensitas hujan, buruknya sistem drainase diduga menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan Mangga Dua Raya.

Air tidak mampu mengalir secara normal sehingga meluap dan menggenangi permukaan jalan. Selain itu, sejumlah titik tumpukan sampah turut menyumbat saluran air di sekitar lokasi.

Kondisi ini semakin memperparah genangan dan memperlambat surutnya banjir. Hingga Minggu pagi, genangan air masih menutup ruas Jalan Mangga Dua Raya dan belum dapat dilalui kendaraan.

(Awaludin)

      
