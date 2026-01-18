Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KAI Batalkan 38 Perjalanan Kereta Akibat Banjir, Ini Daftar Lengkapnya!

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |10:25 WIB
KAI Batalkan 38 Perjalanan Kereta Akibat Banjir, Ini Daftar Lengkapnya!
KAI Batalkan 38 Perjalanan Kereta Akibat Banjir, Ini Daftar Lengkapnya!
A
A
A

JAKARTA -  PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan rekayasa pola operasi dan membatalkan 38 perjalanan kereta api pada Minggu (18/1/2026). Hal ini akibat dampak banjir di sejumlah wilayah operasional, khususnya Daop 4 Semarang dan Daop 1 Jakarta.

Kondisi ini dipicu oleh curah hujan tinggi yang menyebabkan genangan air dan mengganggu keselamatan lintasan.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan, curah hujan tinggi dan genangan air di lintasan menyebabkan sebagian jalur belum dapat dilalui secara aman.

KAI terus melakukan pemantauan intensif serta pemeriksaan teknis secara menyeluruh guna memastikan keselamatan perjalanan.

“Keselamatan perjalanan kereta api dan pelanggan menjadi prioritas utama. Seiring bertambahnya titik banjir dan tingginya potensi keterlambatan, KAI melakukan rekayasa pola operasi, termasuk pengalihan rute, pembatasan kecepatan, hingga pembatalan perjalanan kereta api agar risiko keselamatan dapat dihindari,” ujar Anne.

Sebagai bagian dari upaya penanganan, KAI mengerahkan petugas prasarana dan sarana untuk melakukan normalisasi lintasan, penguatan badan jalan rel, serta koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, aparat kewilayahan, dan instansi teknis lainnya dalam penanganan dampak banjir di sekitar jalur rel.

Berdasarkan evaluasi operasional terkini, KAI melakukan pembatalan 38 perjalanan kereta api pada 18 Januari 2026 karena keterlambatan yang sangat tinggi dan kondisi lintasan yang belum memungkinkan untuk dilalui secara aman.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195115/banjir-pyqr_large.jpg
Banjir Terjang Bekasi, Bogor hingga Banten: Ribuan Orang Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195094/banjir-Wnva_large.jpg
Terendam Banjir, Tol Arah Bandara Soekarno Hatta Macet Parah Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194950/banjir-Czs0_large.jpg
Banjir, Tol Bandara Soetta Macet hingga 1,5 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194936/banjir-QVRU_large.jpg
Banjir di Jakarta Rendam 22 RT dan 33 Ruas Jalan, Berikut Lokasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194931/pramono_anung-gZFR_large.jpg
Siagakan 1.200 Pompa, Pramono: Penanganan Banjir Jakarta Tak Bisa Sporadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194926/banjir-VlO9_large.jpg
Dikepung Banjir, Sejumlah Perkantoran di Gunung Sahari Jakpus Tutup
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement