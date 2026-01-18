Jakarta Dikepung Banjir Usai Diguyur Hujan Deras Sejak Malam, Ini Daftar Wilayahnya!

Jakarta Dikepung Banjir Usai Diguyur Hujan Deras Sejak Malam

JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam menyebabkan banjir di sejumlah wilayah pada Minggu (18/1/2026) pagi. Akibatnya, sejumlah ruas jalan tidak bisa dilintasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat banjir terjadi di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

Berdasarkan laporan BPBD DKI Jakarta per pukul 07.00 WIB, sebanyak 16 RT dilaporkan terendam banjir. Selain itu, 10 ruas jalan di berbagai wilayah Jakarta juga tergenang dengan ketinggian bervariasi.

Berikut ini data 16 RT dan 10 ruas jalan yang tergenang:

Jakarta Utara

2 RT yang terdiri:

- Kel. Ancol: 1 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Pademangan Barat: 1 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Jakarta Barat

13 RT yang terdiri:

- Kel. Kedaung Kali Angke: 8 RT

Ketinggian: 45 s.d 60 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Tegal Alur: 4 RT

Ketinggian: 30 s.d 40cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Jelambar: 1 RT

Ketinggian: 25 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

Jakarta Timur

1 RT yang terdiri:

- Kel. Rawa Terate: 1 RT

Ketinggian: 40 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi