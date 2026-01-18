Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Rendam Stasiun Jakarta Kota, KRL Hanya Sampai Jayakarta dan Manggarai

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |06:21 WIB
Banjir Rendam Stasiun Jakarta Kota, KRL Hanya Sampai Jayakarta dan Manggarai
Stasiun Jakarta Kota/Okezone
JAKARTA - Perjalanan KRL Commuter Line lintas Bogor maupun Nambo mengalami penyesuaian rute, pada Minggu (18/1/2026) pagi. Hal ini disebabkan adanya banjir di area Stasiun Jakarta Kota yang menghambat operasional kereta.

Berdasarkan informasi resmi dari KAI Commuter pada pukul 05.25 WIB, perjalanan KRL Bogor Line yang biasanya berakhir di Stasiun Jakarta Kota kini dibatasi.

Rangkaian kereta hanya melayani perjalanan hingga Stasiun Jayakarta dan Stasiun Manggarai, untuk kemudian kembali menuju Stasiun Bogor atau Nambo.

"Imbas genangan air di Stasiun Jakarta Kota, perjalanan Bogor Line hanya sampai Stasiun Jayakarta dan Manggarai untuk kembali ke Stasiun Bogor/Nambo," tulis pernyataan resmi KAI Commuter.

Pihak KAI Commuter mengimbau kepada seluruh pengguna jasa untuk tetap mengutamakan keselamatan selama di area stasiun maupun di dalam kereta.

Penumpang juga diminta untuk selalu mengikuti arahan dari petugas di lapangan guna kelancaran mobilitas di tengah kendala cuaca ini.

"Kami imbau kepada pengguna untuk mengutamakan keselamatan dan ikuti arahan dari petugas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis rilis KAI Commuter.

 

