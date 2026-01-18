Banjir Meluas di Jateng, BNPB Catat Ribuan Warga Terdampak

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir di wilayah Jawa Tengah (Jateng) terus meluas. Selain tiga wilayah yang menjadi atensi BNPB, yakni Kabupaten Pati, Jepara, dan Kudus, banjir juga melanda Kabupaten Batang, Pemalang, Pekalongan, Magelang, dan Banyumas.

Di Kabupaten Batang, banjir dilaporkan melanda empat desa dan lima kelurahan di Kecamatan Batang pada Jumat (16/1). Banjir dengan ketinggian air antara 30–120 sentimeter tersebut berdampak pada 15.184 jiwa.

“Sebanyak empat orang dilaporkan mengungsi di Masjid Al-Ikhlas Batang,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Minggu (18/1/2026).

BPBD Kabupaten Batang telah melakukan asesmen di lapangan dan berkoordinasi dengan unsur terkait. Kerugian material akibat banjir masih dalam proses pendataan oleh tim kaji cepat. Hingga Sabtu (17/1), banjir dilaporkan belum surut.

Sementara itu, dari Kabupaten Pemalang dilaporkan banjir terjadi sejak Jumat (16/1). Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan debit air Sungai Comal meningkat hingga meluap ke permukiman warga. Tiga kecamatan terdampak, yakni Kecamatan Ulujami, Randudongkal, dan Petarukan.

“Tinggi muka air tercatat antara 40–150 sentimeter. Akibatnya, sebanyak 92 warga dari total 13.178 jiwa terdampak harus mengungsi ke lokasi yang lebih aman,” ujar Aam, sapaan akrab Abdul Muhari.