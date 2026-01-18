Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir di Pegangsaan Dua Kian Tinggi, Warga Dievakuasi Petugas

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |16:40 WIB
Banjir di Pegangsaan Dua Kian Tinggi, Warga Dievakuasi Petugas
Banjir di Pegangsaan Dua (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Banjir melanda kawasan Rawa Indah, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Minggu (18/1/2026). Ketinggian air mencapai 70 sentimeter, sehingga petugas BPBD DKI Jakarta melakukan evakuasi terhadap warga yang hendak mengungsi.

Banjir di kawasan Pegangsaan Dua tersebut mengganggu aktivitas warga. Sejumlah kendaraan milik warga, baik roda dua maupun roda empat, terlihat terendam air.

Petugas telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan banjir, di antaranya dari BPBD DKI Jakarta. Petugas BPBD terlihat mengerahkan perahu karet guna membantu warga yang hendak mengungsi, khususnya lansia dan anak-anak.

Sejumlah warga dan remaja setempat juga turut membantu petugas dalam proses evakuasi. Salah satu warga, Oktavianti, mengatakan banjir di RW 03 wilayahnya terjadi sejak pukul 04.00 WIB.

“Banjir sudah mulai dari jam 4 pagi karena hujan terus-menerus dan katanya ada banjir kiriman. Sudah dua kali dalam seminggu, Senin ketemu Senin. Kali ini lebih tinggi dan airnya juga cepat naik. Perkiraannya hampir satu meter,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (18/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
