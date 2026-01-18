Tol Sedyatmo Masih Banjir, Akses ke Bandara Soetta Dialihkan

JAKARTA – Ruas Tol Sedyatmo hingga saat ini masih terdampak banjir. Pengendara diimbau untuk menggunakan jalur alternatif, khususnya bagi pengguna jalan yang menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten.

Saat ini di lapangan telah dioperasikan 10 unit pompa air, dengan rincian enam pompa berada di off ramp Gerbang Tol (GT) Pluit 3 dan empat pompa di off ramp Rawa Bokor, guna mempercepat pengurangan debit air di lokasi terdampak.

Senior Manager Representative Office 2, Ginanjar Bekti, menyampaikan bahwa genangan air mulai berangsur surut. Untuk akses off ramp Rawa Bokor masih terdapat sisa genangan, namun lajur sudah dapat dilintasi. Sementara itu, di off ramp GT Pluit 3 sudah dapat dilalui satu lajur.

“Kami berupaya semaksimal mungkin mempercepat penanganan genangan air dengan mengoptimalkan 10 unit pompa air. Genangan terjadi akibat limpasan air dari kawasan sekitar melalui saluran jalan tol serta tingginya debit air di Kali Perancis. Kami juga terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk pengaturan keselamatan lalu lintas pengguna jalan tol,” ujar Ginanjar, Minggu (18/1/2026).

Ginanjar juga mengimbau pengguna jalan agar memanfaatkan jalur lain sebagai alternatif untuk menghindari genangan di ruas Tol Sedyatmo.

“Terutama bagi pengguna jalan yang menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat memanfaatkan Ruas Tol JORR 2 atau menggunakan moda transportasi lainnya,” pungkasnya.

(Awaludin)