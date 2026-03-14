H-7 Lebaran 2026, Stasiun Gambir Ramai Pemudik

JAKARTA - Stasiun Gambir sudah mulai diramaikan penumpang yang hendak mudik untuk merayakan Lebaran di kampung halaman.

Berdasarkan pantauan pada Sabtu (14/3/2026) siang sekira pukul 12.00 WIB, kawasan Stasiun Gambir tampak ramai oleh pemudik. Banyak dari mereka membawa koper, tas besar, hingga bungkusan kardus.

Mereka umumnya datang secara rombongan, meski tak banyak juga yang datang sendirian hendak mudik ke kampung halamannya. Di Pintu Selatan Stasiun Gambir misalnya, terlihat ramai oleh para pemudik.

Kursi-kursi tunggu yang ada di Pintu Selatan pun penuh oleh pemudik. Lalu, di mesin pencetak tiket, para pemudik tampak antre untuk mencetak tiket kereta yang hendak dinaikinya.

Hingga kini, para pemudik terus berdatangan ke Stasiun Gambir. Petugas Stasiun Gambir terlihat berjaga di area pintu masuk atau di sekitar halaman pintu masuk untuk membantu masyarakat yang mungkin merasa kebingungan.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.