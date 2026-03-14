Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

H-7 Lebaran 2026, Stasiun Gambir Ramai Pemudik

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |14:42 WIB
A
A
A

JAKARTA - Stasiun Gambir sudah mulai diramaikan penumpang yang hendak mudik untuk merayakan Lebaran di kampung halaman. 

Berdasarkan pantauan pada Sabtu (14/3/2026) siang sekira pukul 12.00 WIB, kawasan Stasiun Gambir tampak ramai oleh pemudik. Banyak dari mereka membawa koper, tas besar, hingga bungkusan kardus.

Mereka umumnya datang secara rombongan, meski tak banyak juga yang datang sendirian hendak mudik ke kampung halamannya. Di Pintu Selatan Stasiun Gambir misalnya, terlihat ramai oleh para pemudik.

Kursi-kursi tunggu yang ada di Pintu Selatan pun penuh oleh pemudik. Lalu, di mesin pencetak tiket, para pemudik tampak antre untuk mencetak tiket kereta yang hendak dinaikinya.

Hingga kini, para pemudik terus berdatangan ke Stasiun Gambir. Petugas Stasiun Gambir terlihat berjaga di area pintu masuk atau di sekitar halaman pintu masuk untuk membantu masyarakat yang mungkin merasa kebingungan.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/338/3206905//mudik_di_stasiun_senen-d4h2_large.jpg
Stasiun Pasar Senen Membeludak, Penumpang Diimbau Atur Waktu Keberangkatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/338/3206901//mudik_di_stasiun_senen-BrEm_large.jpg
Mudik Lebaran, KAI Ungkap 51 Ribu Orang Tinggalkan Jakarta Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/338/3206893//gerbang_tol_jasa_marga-c12i_large.jpg
H-8 Lebaran, Volume Kendaraan Tinggalkan Jakarta Mulai Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/338/3206886//arus_mudik_lebaran_2026_di_terminal_pulo_gebang-evyz_large.jpg
112 Bus Angkut 800 Pemudik dari Terminal Pulo Gebang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/338/3206878//tol_cikampek-3IPF_large.jpg
Sepekan Jelang Lebaran, Tol Cikampek Ramai Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/15/3206872//mudik_balik_bareng_honda-IMNk_large.jpg
Honda Berangkatkan 2.521 Konsumen Mudik ke Yogyakarta dan Semarang, Angkut 1.116 Motor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement