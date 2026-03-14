Mudik Lebaran, KAI Ungkap 51 Ribu Orang Tinggalkan Jakarta Besok

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |13:10 WIB
JAKARTA - KAI Daop 1 Jakarta mengungkap tanggal favorit penumpang untuk mudik tahun ini. Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo menyebut 15 Maret 2026 menjadi momen favorit pemudik untuk pulang kampung.

"Sekarang yang tertinggi ini berubah, besok tanggal 15 itu tanggal favorit ya, tanggal favorit tertinggi," ujar Franoto saat ditemui di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2026).

Berdasarkan data KAI Daop 1, setidaknya ada puluhan ribu penumpang yang sudah memesan tiket untuk keberangkatan besok. Sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur masih menjadi tujuan utama.

"Pada tanggal 15 Maret ini tercatat ya 51 ribu lebih pemudik akan berangkat dari Jakarta (Gambir dan Pasar Senen) ke berbagai kota di Pulau Jawa dengan tujuan favorit Kota Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Kroya, Purwokerto, Jember," tuturnya.

Merujuk animo masyarakat, Franoto menyebutkan, lebih dari setengah kapasitas total tiket ludes terjual.

