Stasiun Pasar Senen Membeludak, Penumpang Diimbau Atur Waktu Keberangkatan

JAKARTA - Puncak arus mudik Lebaran 2026 di Stasiun Pasar Senen diprediksi berlangsung pada 15 Maret mendatang. Lonjakan penumpang mulai terlihat di stasiun pada hari ini, Sabtu (14/3/2026).

1. Arus Mudik di Stasiun Senen

Berdasarkan pantauan di lokasi, banyak pemudik yang datang lebih awal dari jadwal keberangkatan sehingga memenuhi ruang tunggu.

Bahkan, banyak di antara pemudik terpaksa duduk di lantai sambil menunggu kereta.

Melihat hal tersebut, Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo mengimbau masyarakat dapat mengatur waktu kedatangan dengan lebih bijak.

"Kami pertama mengimbau ya kepada penumpang untuk mengalokasikan waktu kedatangannya dengan baik ya ke Stasiun Pasar Senen," kata Franoto di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2026).

Kendati begitu, Franoto memaklumi kekhawatiran penumpang potensi kemacetan di jalan raya menuju stasiun. Pihaknya telah menyiapkan petugas tambahan guna membantu mobilitas penumpang di area stasiun.

"Mungkin dari pemudik itu sendiri juga ada perkiraan mengenai kepadatan di lalu lintas jalan raya ya sehingga mereka datang ke sininya lebih awal agar tidak tertinggal kereta. Kalau untuk space penumpang saya rasa kita cukup ya karena kita juga ada posko terpadu, kita ada Customer Service Mobile yang membantu pelayanan kepada pemudik," ungkapnya.

Franoto juga mengimbau penumpang agar tidak menumpuk di area keberangkatan jika waktu keberangkatan masih lama.